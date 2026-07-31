Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaOla de vandalismo en Santa CruzAeropuerto de Tenerife SurTMT La PalmaCD TenerifeTiempo en TenerifeDesalojo en BenijoBúnkeres Canarias
instagramlinkedin

Educación

La Universidad de La Laguna cierra 65 espacios y monitoriza otros 62 por altos niveles de gas radón

La institución ha clausurado más de medio centenar de dependencias tras detectar concentraciones superiores a los 500 becquerelios por metro cúbico, muy por encima del límite normativo de 300

Campus de Guajara de la ULL.

Campus de Guajara de la ULL. / María Pisaca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clara Santamaría

Clara Santamaría

Santa Cruz de Tenerife

La Universidad de La Laguna (ULL) ha cerrado 65 espacios tras detectar niveles de gas radón por encima de los umbrales que obligan a adoptar medidas correctoras. La institución académica ha tomado la decisión de clausurar más de medio centenar de dependencias después de recibir los primeros resultados de la que es, hasta el momento, la mayor campaña de medición realizada en Canarias. En octubre del año pasado, la ULL instaló 1.454 detectores que permanecieron activos durante tres meses, el periodo mínimo necesario para calcular la concentración media anual de este gas.

"Enviamos las mediciones a un laboratorio acreditado para su análisis y hemos recibido los resultados de 921 detectores, de los que 65 superan los 500 becquerelios por metro cúbico", explica la gerente de la ULL, Lidia Pereira. La normativa fija en 300 el nivel de referencia para la concentración media anual de gas radón en espacios cerrados y lugares de trabajo. "Hemos elaborado un protocolo de actuación de inmediato y, en una primera instrucción, hemos decidido cerrar estos espacios y proceder al desalojo de las personas, aunque la medida ha coincidido con el final del curso académico", aclara.

Otras dependencias pendientes de monitorizar

El análisis también demostró que otras 62 dependencias registran concentraciones de entre 300 y 500 becquerelios por metro cúbico. Según explica Pereira, las instrucciones elaboradas junto con la unidad técnica que asesora a la universidad establecen que una ventilación natural adecuada y la monitorización continua de estos espacios permiten reducir la concentración de radón por debajo del umbral de 300 becquerelios por metro cúbico. "Una vez verificado que los niveles se mantienen por debajo de ese límite, podrán volver a utilizarse", agrega. El resto de las mediciones, correspondientes a 794 dependencias, arrojó concentraciones inferiores a los 300 becquerelios por metro cúbico.

Noticias relacionadas y más

Los espacios afectados se reparten entre cabinas, despachos, oficinas y archivos, además de algunas aulas, que representan una parte minoritaria del total. En cuanto a los campus, el de Anchieta ha sido el más afectado, sobre todo las facultades de Biología, Farmacia y Química, además de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. "En el Edificio Central y en la Facultad de Educación hay algunas zonas afectadas, pero son puntuales y susceptibles de ventilación en su mayor medida", aclara. Y en Guajara, aunque aún se espera recibir más datos, apenas hay concentraciones de radón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  2. El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
  3. Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
  4. Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
  5. Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
  6. Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
  7. Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
  8. Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5

La Universidad de La Laguna cierra 65 espacios y monitoriza otros 62 por altos niveles de gas radón

La Universidad de La Laguna cierra 65 espacios y monitoriza otros 62 por altos niveles de gas radón

El Cabildo de Tenerife abandona definitivamente Bodegas Insulares tras 35 años como socio

El Cabildo de Tenerife abandona definitivamente Bodegas Insulares tras 35 años como socio

La protectora Adepac da una tregua al Cabildo tras el compromiso de negociar un nuevo convenio para el refugio de Ravelo

La protectora Adepac da una tregua al Cabildo tras el compromiso de negociar un nuevo convenio para el refugio de Ravelo

Tenerife eleva al Grado 2 las medidas contra incendios: prohibido acceder a áreas recreativas y pistas forestales

Tenerife eleva al Grado 2 las medidas contra incendios: prohibido acceder a áreas recreativas y pistas forestales

Sanidad activa avisos por calor extremo en Canarias: Tenerife, entre las islas con mayor riesgo este fin de semana

Sanidad activa avisos por calor extremo en Canarias: Tenerife, entre las islas con mayor riesgo este fin de semana

Multa de 3.000 euros por quedarse sin gasolina durante un desplazamiento de verano por carretera e incumplir la normativa: la DGT vigila los vehículo tinerfeños

Multa de 3.000 euros por quedarse sin gasolina durante un desplazamiento de verano por carretera e incumplir la normativa: la DGT vigila los vehículo tinerfeños

El Hospital Universitario de Canarias registró 237 aterrizajes de helicópteros medicalizados en 2025

El Hospital Universitario de Canarias registró 237 aterrizajes de helicópteros medicalizados en 2025

Celgán prepara su regreso desde Tenerife: el mítico yogur de leche y canela que marcó a varias generaciones canarias quiere volver

Tracking Pixel Contents