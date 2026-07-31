La Universidad de La Laguna cierra 65 espacios y monitoriza otros 62 por altos niveles de gas radón

La Universidad de La Laguna (ULL) ha cerrado 65 espacios tras detectar niveles de gas radón por encima de los umbrales que obligan a adoptar medidas correctoras. La institución académica ha tomado la decisión de clausurar más de medio centenar de dependencias después de recibir los primeros resultados de la que es, hasta el momento, la mayor campaña de medición realizada en Canarias. En octubre del año pasado, la ULL instaló 1.454 detectores que permanecieron activos durante tres meses, el periodo mínimo necesario para calcular la concentración media anual de este gas.

"Enviamos las mediciones a un laboratorio acreditado para su análisis y hemos recibido los resultados de 921 detectores, de los que 65 superan los 500 becquerelios por metro cúbico", explica la gerente de la ULL, Lidia Pereira. La normativa fija en 300 el nivel de referencia para la concentración media anual de gas radón en espacios cerrados y lugares de trabajo. "Hemos elaborado un protocolo de actuación de inmediato y, en una primera instrucción, hemos decidido cerrar estos espacios y proceder al desalojo de las personas, aunque la medida ha coincidido con el final del curso académico", aclara.

Otras dependencias pendientes de monitorizar

El análisis también demostró que otras 62 dependencias registran concentraciones de entre 300 y 500 becquerelios por metro cúbico. Según explica Pereira, las instrucciones elaboradas junto con la unidad técnica que asesora a la universidad establecen que una ventilación natural adecuada y la monitorización continua de estos espacios permiten reducir la concentración de radón por debajo del umbral de 300 becquerelios por metro cúbico. "Una vez verificado que los niveles se mantienen por debajo de ese límite, podrán volver a utilizarse", agrega. El resto de las mediciones, correspondientes a 794 dependencias, arrojó concentraciones inferiores a los 300 becquerelios por metro cúbico.

Los espacios afectados se reparten entre cabinas, despachos, oficinas y archivos, además de algunas aulas, que representan una parte minoritaria del total. En cuanto a los campus, el de Anchieta ha sido el más afectado, sobre todo las facultades de Biología, Farmacia y Química, además de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. "En el Edificio Central y en la Facultad de Educación hay algunas zonas afectadas, pero son puntuales y susceptibles de ventilación en su mayor medida", aclara. Y en Guajara, aunque aún se espera recibir más datos, apenas hay concentraciones de radón.