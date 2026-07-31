Tenerife eleva al Grado 2 las medidas contra incendios: prohibido acceder a áreas recreativas y pistas forestales
El Cabildo activa desde este sábado nuevas restricciones en toda la Isla ante un episodio de calor extremo que podría dejar temperaturas de hasta 38 grados
El Cabildo de Tenerife elevará al Grado 2 las medidas de prevención de incendios forestales en toda la Isla a partir de las 08.00 horas de este sábado, 1 de agosto, debido al episodio de altas temperaturas que afectará al territorio y que podría dejar registros de hasta 38 grados. La medida implica nuevas restricciones para reducir el riesgo de incendios, entre ellas el cierre de las áreas recreativas y zonas de acampada, así como la prohibición de circular con vehículos a motor por las pistas forestales con fines recreativos.
La decisión se adopta ante la previsión de una situación meteorológica adversa que incrementa notablemente el peligro de que se produzcan incendios forestales. Las restricciones permanecerán vigentes hasta que el Cabildo anuncie una nueva actualización de las medidas preventivas.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, hizo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y pidió evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por los montes durante los próximos días.
“Estamos viviendo un episodio de calor intenso y prolongado que aumenta de forma muy importante el riesgo de incendio forestal. Ante una situación excepcional, tenemos que actuar con responsabilidad y anticipación”, señaló Dávila, quien recordó que el objetivo de estas medidas es proteger tanto a la población como al patrimonio natural de la Isla.
La presidenta reconoció que las restricciones pueden alterar los planes de muchas personas durante el fin de semana, pero insistió en que “evitar acceder al monte, respetar el cierre de las áreas recreativas y cumplir las limitaciones es la mejor forma de prevenir que un pequeño descuido pueda convertirse en una emergencia de grandes dimensiones”.
Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explicó que la activación del Grado 2 constituye una medida preventiva “esencial” para proteger el monte ante una situación de especial vulnerabilidad provocada por las altas temperaturas.
Qué actividades quedan prohibidas
Con la entrada en vigor del Grado 2 se mantiene la prohibición de hacer fuego en el exterior, ya sea mediante barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas. También continúan suspendidos los aprovechamientos forestales y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, como desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales.
Además, queda prohibido el uso de material pirotécnico en las zonas de riesgo y sigue sin permitirse fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, senderos, pistas forestales, miradores y otras infraestructuras situadas en el monte.
Las nuevas medidas incorporan también la prohibición de permanecer en áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, así como la circulación de vehículos a motor por la red de pistas forestales con fines recreativos.
Asimismo, se suspenden los eventos deportivos y las romerías que transcurran por pistas y senderos forestales o campo a través, además de las jornadas de control del muflón.
Recomendaciones ante el calor extremo
El Cabildo recuerda también la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias durante este episodio de calor, entre ellas mantenerse bien hidratado, utilizar protector solar, ropa ligera y de colores claros, buscar lugares de sombra y evitar la actividad física al aire libre entre las 12.00 y las 16.00 horas.
También se recomienda extremar la vigilancia sobre los colectivos más vulnerables, especialmente niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, al ser los más expuestos a los efectos de las altas temperaturas.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5