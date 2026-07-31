Tenerife eleva al Grado 2 las medidas contra incendios: prohibido acceder a áreas recreativas y pistas forestales

El Cabildo de Tenerife elevará al Grado 2 las medidas de prevención de incendios forestales en toda la Isla a partir de las 08.00 horas de este sábado, 1 de agosto, debido al episodio de altas temperaturas que afectará al territorio y que podría dejar registros de hasta 38 grados. La medida implica nuevas restricciones para reducir el riesgo de incendios, entre ellas el cierre de las áreas recreativas y zonas de acampada, así como la prohibición de circular con vehículos a motor por las pistas forestales con fines recreativos.

La decisión se adopta ante la previsión de una situación meteorológica adversa que incrementa notablemente el peligro de que se produzcan incendios forestales. Las restricciones permanecerán vigentes hasta que el Cabildo anuncie una nueva actualización de las medidas preventivas.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, hizo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y pidió evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por los montes durante los próximos días.

“Estamos viviendo un episodio de calor intenso y prolongado que aumenta de forma muy importante el riesgo de incendio forestal. Ante una situación excepcional, tenemos que actuar con responsabilidad y anticipación”, señaló Dávila, quien recordó que el objetivo de estas medidas es proteger tanto a la población como al patrimonio natural de la Isla.

La presidenta reconoció que las restricciones pueden alterar los planes de muchas personas durante el fin de semana, pero insistió en que “evitar acceder al monte, respetar el cierre de las áreas recreativas y cumplir las limitaciones es la mejor forma de prevenir que un pequeño descuido pueda convertirse en una emergencia de grandes dimensiones”.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explicó que la activación del Grado 2 constituye una medida preventiva “esencial” para proteger el monte ante una situación de especial vulnerabilidad provocada por las altas temperaturas.

Qué actividades quedan prohibidas

Con la entrada en vigor del Grado 2 se mantiene la prohibición de hacer fuego en el exterior, ya sea mediante barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas. También continúan suspendidos los aprovechamientos forestales y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, como desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales.

Además, queda prohibido el uso de material pirotécnico en las zonas de riesgo y sigue sin permitirse fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, senderos, pistas forestales, miradores y otras infraestructuras situadas en el monte.

Las nuevas medidas incorporan también la prohibición de permanecer en áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, así como la circulación de vehículos a motor por la red de pistas forestales con fines recreativos.

Asimismo, se suspenden los eventos deportivos y las romerías que transcurran por pistas y senderos forestales o campo a través, además de las jornadas de control del muflón.

Recomendaciones ante el calor extremo

El Cabildo recuerda también la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias durante este episodio de calor, entre ellas mantenerse bien hidratado, utilizar protector solar, ropa ligera y de colores claros, buscar lugares de sombra y evitar la actividad física al aire libre entre las 12.00 y las 16.00 horas.

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También se recomienda extremar la vigilancia sobre los colectivos más vulnerables, especialmente niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, al ser los más expuestos a los efectos de las altas temperaturas.