Tenerife aprueba un pacto por la juventud centrado en la vivienda y el empleo

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el próximo 12 de agosto, en la que fija como principales prioridades mejorar el acceso a la vivienda y reforzar el empleo juvenil para facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la Isla.

El acuerdo, respaldado por todos los grupos políticos con representación en el Pleno, plantea una hoja de ruta para afrontar algunos de los principales desafíos de la juventud tinerfeña, como la emancipación, el acceso a oportunidades laborales, el arraigo del talento o la participación en la vida pública.

Uno de los ejes principales de la declaración es impulsar nuevas medidas que favorezcan el acceso a una vivienda. Para ello, el Cabildo apuesta por reforzar la colaboración entre las distintas administraciones con el objetivo de ampliar el parque público de alquiler asequible y mantener iniciativas ya existentes, como el Bono Alquiler Joven o el Plan Hipoteca Joven, destinadas a facilitar la emancipación.

Empleo en sectores estratégicos

El documento también pone el foco en el empleo juvenil y plantea reforzar las políticas dirigidas a crear oportunidades laborales en sectores considerados estratégicos para la economía insular, como la transición ecológica, la economía circular, el sector audiovisual, el tecnológico o el aeroespacial.

Además, la institución insular se compromete a seguir impulsando medidas que favorezcan el retorno y el arraigo del talento joven, especialmente en los municipios de medianías y zonas rurales, con el objetivo de combatir el reto demográfico y ofrecer oportunidades con independencia del lugar de residencia..

Más participación y ocio inclusivo

La declaración institucional contempla asimismo reforzar los espacios de participación juvenil para implicar a los jóvenes en el diseño de actividades culturales, educativas, deportivas y de sensibilización ambiental, en colaboración con asociaciones, centros educativos y entidades sociales.

Entre las medidas acordadas figura también el impulso de programas para acercar a la juventud al patrimonio natural de Tenerife y fomentar la conservación de espacios como el litoral y las zonas de cumbre, además de avanzar en una estrategia insular de ocio inclusivo que garantice la participación de los jóvenes con discapacidad en igualdad de condiciones.

Petición al Gobierno de Canarias

El Cabildo solicita además al Gobierno de Canarias que incremente los recursos destinados a las políticas de juventud y refuerce la financiación de cabildos y ayuntamientos para desarrollar programas relacionados con ámbitos como el empleo, la vivienda o la salud.

Con esta declaración institucional, aprobada con el respaldo de todos los grupos políticos, la Corporación insular reafirma su compromiso de impulsar medidas que permitan a los jóvenes vivir, trabajar y desarrollar su proyecto de vida en Tenerife, situando la vivienda y el empleo como los principales pilares de esa estrategia.