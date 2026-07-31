El sur de Tenerife gana suelo para infraestructuras energéticas: el Cabildo desbloquea la parcela DISA de Granadilla
El primer Proyecto de Interés Insular de Canarias que integra ordenación, gestión urbanística y ejecución permitirá liberar 275.014 metros cuadrados para infraestructuras energéticas
El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes el Proyecto de Interés Insular para la ordenación y urbanización de la parcela DISA Granadilla, situada en el sistema general insular del Polígono Industrial de Granadilla.
El acuerdo permite desbloquear una superficie de 275.014 metros cuadrados que llevaba 17 años sin ordenación y que quedará destinada a la implantación de infraestructuras energéticas de interés supramunicipal.
El proyecto, promovido por DISA Tenerife, S.L., es el primero de estas características aprobado en Canarias, al integrar en un único expediente la ordenación, la gestión urbanística y el proyecto de ejecución de la urbanización.
Un expediente con ejecución directa tras su publicación
La fórmula aprobada permite que el proyecto sea inmediatamente ejecutivo una vez se publique oficialmente. El expediente incluye la normativa, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización.
La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material de tres millones de euros y afecta a un suelo clasificado como urbano no consolidado.
Las obras de urbanización, su financiación, los compromisos urbanísticos y las cesiones a favor del Ayuntamiento de Granadilla de Abona serán asumidos íntegramente por DISA Tenerife, S.L., sin coste para el Cabildo.
Infraestructuras energéticas para el sur de Tenerife
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó que el proyecto supone un avance en la ordenación estratégica de Tenerife, al permitir disponer de un espacio clave para el desarrollo de infraestructuras energéticas.
Afonso señaló que esta actuación permitirá afrontar, desde la colaboración público-privada, retos vinculados a la descarbonización, las energías renovables y la seguridad del suministro.
La directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, subrayó que el expediente se ha tramitado en un plazo reducido respecto a los procedimientos ordinarios. Según indicó, una actuación de este tipo puede prolongarse una media de diez años si se impulsa mediante los instrumentos habituales.
De un plan bloqueado a un Proyecto de Interés Insular
La parcela formaba parte del Plan Especial del área Unelco-Disa, presentado en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona en marzo de 2009.
Tras años de modificaciones normativas, requerimientos y paralizaciones, el procedimiento quedó bloqueado en 2021 sin lograr la aprobación definitiva.
Ante esa situación, el promotor recurrió a la figura del Proyecto de Interés Insular, prevista en la Ley del Suelo de Canarias para agilizar actuaciones consideradas estratégicas. El interés insular fue declarado por el Pleno del Cabildo el 25 de noviembre de 2022.
La Dirección Insular de Proyectos Estratégicos asumió el expediente en enero de 2024 y completó su tramitación en dos años y medio.
Evaluación ambiental e informes sectoriales
El proyecto ha superado una doble evaluación ambiental: una evaluación estratégica ordinaria para la ordenación y una evaluación simplificada de impacto para el proyecto de urbanización.
La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife emitió el 22 de abril de 2026 la Declaración Ambiental Estratégica y el Informe de Impacto Ambiental, en los que concluyó que la actuación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.
El expediente incorpora las medidas y condicionantes ambientales establecidos durante la tramitación. Además, el periodo de información pública se cerró sin alegaciones y se han reunido los informes sectoriales preceptivos..
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