Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce

Miles de personas se darán cita este sábado en Santa Cruz de Tenerife para disfrutar de los conciertos de Romeo Santos, Prince Royce y UB40. Con el objetivo de facilitar la vuelta a casa tras los espectáculos, el Ayuntamiento de Santa Cruz reforzará el servicio nocturno de guaguas con más plazas y nuevas expediciones en varias líneas de Titsa.

El dispositivo especial estará operativo durante la noche del sábado 1 de agosto y busca ofrecer una alternativa al vehículo privado en una jornada en la que se espera una importante afluencia de público en la explanada del puerto y el entorno del Palmetum.

Estas son las líneas de guagua que se refuerzan

El refuerzo afectará a las líneas 972, 908 y 974, que conectan el Intercambiador de Santa Cruz con diferentes barrios de la capital.

La línea 972, que une el Intercambiador con Barrio de La Salud y Ofra, incorporará una expedición extraordinaria a la 01:30 horas.

Por su parte, la línea 908, con destino a Ofra, contará con cuatro salidas adicionales desde el Intercambiador a las 23:30, 00:30, 01:00 y 02:00 horas.

En cuanto a la línea 974, que comunica el Intercambiador con Taco, Añaza y Santa María del Mar, dispondrá de cuatro expediciones extra a las 22:35, 23:15, 00:30 y 01:15 horas.

Un refuerzo para facilitar la vuelta tras los conciertos

El Ayuntamiento, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal y en coordinación con Titsa, ha organizado este dispositivo para responder al aumento de viajeros previsto al finalizar los conciertos.

El objetivo es facilitar el regreso de los asistentes mediante el transporte público y contribuir a reducir la congestión del tráfico y los problemas de aparcamiento que suelen registrarse en grandes eventos celebrados en la capital tinerfeña.

La recomendación para quienes acudan a las actuaciones es planificar con antelación el desplazamiento y consultar los horarios de las líneas reforzadas para aprovechar las expediciones extraordinarias previstas durante la madrugada.