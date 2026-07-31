Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaOla de vandalismo en Santa CruzAeropuerto de Tenerife SurTMT La PalmaCD TenerifeTiempo en TenerifeDesalojo en BenijoBúnkeres Canarias
instagramlinkedin

Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce

El Ayuntamiento refuerza el transporte nocturno con nuevas expediciones de Titsa para facilitar el regreso de quienes asistan a los conciertos que se celebrarán en el puerto y el Palmetum.

Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce

Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce / E.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Miles de personas se darán cita este sábado en Santa Cruz de Tenerife para disfrutar de los conciertos de Romeo Santos, Prince Royce y UB40. Con el objetivo de facilitar la vuelta a casa tras los espectáculos, el Ayuntamiento de Santa Cruz reforzará el servicio nocturno de guaguas con más plazas y nuevas expediciones en varias líneas de Titsa.

El dispositivo especial estará operativo durante la noche del sábado 1 de agosto y busca ofrecer una alternativa al vehículo privado en una jornada en la que se espera una importante afluencia de público en la explanada del puerto y el entorno del Palmetum.

Estas son las líneas de guagua que se refuerzan

El refuerzo afectará a las líneas 972, 908 y 974, que conectan el Intercambiador de Santa Cruz con diferentes barrios de la capital.

La línea 972, que une el Intercambiador con Barrio de La Salud y Ofra, incorporará una expedición extraordinaria a la 01:30 horas.

Por su parte, la línea 908, con destino a Ofra, contará con cuatro salidas adicionales desde el Intercambiador a las 23:30, 00:30, 01:00 y 02:00 horas.

En cuanto a la línea 974, que comunica el Intercambiador con Taco, Añaza y Santa María del Mar, dispondrá de cuatro expediciones extra a las 22:35, 23:15, 00:30 y 01:15 horas.

Un refuerzo para facilitar la vuelta tras los conciertos

El Ayuntamiento, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal y en coordinación con Titsa, ha organizado este dispositivo para responder al aumento de viajeros previsto al finalizar los conciertos.

El objetivo es facilitar el regreso de los asistentes mediante el transporte público y contribuir a reducir la congestión del tráfico y los problemas de aparcamiento que suelen registrarse en grandes eventos celebrados en la capital tinerfeña.

Noticias relacionadas y más

La recomendación para quienes acudan a las actuaciones es planificar con antelación el desplazamiento y consultar los horarios de las líneas reforzadas para aprovechar las expediciones extraordinarias previstas durante la madrugada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  2. El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
  3. Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
  4. Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
  5. Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
  6. Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
  7. Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
  8. Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5

Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce

Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce

Tenerife aprueba un pacto por la juventud centrado en la vivienda y el empleo

Tenerife aprueba un pacto por la juventud centrado en la vivienda y el empleo

La romería de La Esperanza se celebrará a las 19:00 horas para evitar las altas temperaturas de este domingo 2 de agosto

La romería de La Esperanza se celebrará a las 19:00 horas para evitar las altas temperaturas de este domingo 2 de agosto

Colas en el Recinto Ferial por las oposiciones del Ayuntamiento de La Laguna con 6.500 aspirantes

Colas en el Recinto Ferial por las oposiciones del Ayuntamiento de La Laguna con 6.500 aspirantes

La nueva estafa que debe preocupar a los ciudadanos: los ciberdelincuentes pueden vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños sin que se den cuenta

La nueva estafa que debe preocupar a los ciudadanos: los ciberdelincuentes pueden vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños sin que se den cuenta

La Universidad de La Laguna cierra 65 espacios y monitoriza otros 62 por altos niveles de gas radón

La Universidad de La Laguna cierra 65 espacios y monitoriza otros 62 por altos niveles de gas radón

El Cabildo de Tenerife abandona definitivamente Bodegas Insulares tras 35 años como socio

El Cabildo de Tenerife abandona definitivamente Bodegas Insulares tras 35 años como socio

La protectora Adepac da una tregua al Cabildo tras el compromiso de negociar un nuevo convenio para el refugio de Ravelo

La protectora Adepac da una tregua al Cabildo tras el compromiso de negociar un nuevo convenio para el refugio de Ravelo
Tracking Pixel Contents