Sanidad activa avisos por calor extremo en Canarias: Tenerife, entre las islas con mayor riesgo este fin de semana

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha activado distintos niveles de aviso por riesgo para la salud debido al episodio de altas temperaturas que afectará a Canarias durante los próximos días. En Tenerife, la mayor parte del territorio permanece este viernes en nivel 2 (naranja), aunque la previsión apunta a que el norte de la Isla pasará a nivel 3 (rojo) durante el fin de semana si se mantienen las condiciones meteorológicas previstas.

La activación de los avisos se basa en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y del Ministerio de Sanidad, que alertan de un episodio de calor extremo con potencial impacto sobre la salud, especialmente entre las personas más vulnerables.

Tenerife, en aviso naranja

Actualmente, el nivel 2 (naranja) está activo en tres zonas de MeteoSalud de Tenerife.

En el norte de la Isla afecta a Buenavista del Norte, Garachico, La Guancha, Icod de los Vinos, La Matanza de Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, El Sauzal, Los Silos, El Tanque, La Victoria de Acentejo y Tacoronte.

También se encuentran en nivel naranja las zonas este, sur y oeste, que incluyen Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, Fasnia, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, San Miguel de Abona, Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna, así como Santa Cruz de Tenerife y El Rosario.

Este nivel supone un riesgo leve para la población general, aunque aumenta para las personas vulnerables y para quienes permanezcan expuestos al sol durante largos periodos.

El norte de la Isla podría pasar a nivel rojo

Con la información disponible este viernes, Salud Pública prevé que el norte de Tenerife alcance el nivel 3 (rojo) durante el fin de semana. Este aviso implica un riesgo moderado para la población general, elevado para las personas vulnerables y extremo para quienes presentan factores de riesgo adicionales. Si la situación se prolonga durante más de tres días, el riesgo extremo podría extenderse al conjunto de la población.

Gran Canaria ya está en aviso rojo

La situación más preocupante se registra actualmente en Gran Canaria, donde ya está activado el nivel 3 (rojo) en Telde y en la zona de Cumbres de Gran Canaria, que comprende los municipios de Tejeda y Vega de San Mateo.

Además, la previsión es que durante el fin de semana el aviso rojo se extienda también a las zonas este, sur y oeste de la isla.

Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria permanece en nivel naranja, mientras que el norte y parte del resto de la isla continúan en nivel amarillo.

La Palma también podría alcanzar el máximo nivel

En La Palma, las zonas de Cumbres y Este permanecen este viernes en nivel naranja, mientras que la zona Oeste continúa en nivel amarillo.

Sin embargo, Salud Pública prevé que durante el fin de semana las tres zonas de MeteoSalud de la isla pasen al nivel rojo, debido a la persistencia del episodio de calor.

Mientras tanto, El Hierro, Fuerteventura, La Gomera y Lanzarote mantienen avisos de nivel amarillo, aunque la previsión apunta a que este nivel quedará limitado durante el fin de semana a Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y el norte de Gran Canaria.

También llegará calima

Al episodio de altas temperaturas se sumará la entrada de calima en altura, especialmente en las zonas elevadas de las islas montañosas y en las orientales. Aunque no se espera un deterioro importante de la calidad del aire en las zonas costeras más pobladas, este fenómeno reducirá la humedad y aumentará la sensación térmica, pudiendo agravar los efectos del calor.

Vigilar a las personas con mayor riesgo

La Consejería de Sanidad recuerda que el calor extremo afecta especialmente a los menores de cuatro años, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o diabetes, así como a quienes toman determinados medicamentos o realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

Entre los síntomas de un golpe de calor figuran la sed intensa, debilidad, mareos, fatiga, náuseas, dolor de cabeza o calambres musculares. En los casos más graves pueden aparecer desmayos, convulsiones o pérdida de conocimiento.

Principales recomendaciones

Salud Pública recomienda beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar el alcohol y las bebidas con cafeína; permanecer en lugares frescos y reducir la exposición al sol durante las horas centrales del día.

Asimismo, aconseja evitar la actividad física intensa al aire libre, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a niños, mayores y personas dependientes. En las zonas donde se active el nivel rojo, también se recomienda cancelar las actividades al aire libre y permanecer en espacios frescos, incluso durante la noche.

Ante síntomas como mareos, fiebre, debilidad intensa, náuseas o pérdida de conciencia, Sanidad pide solicitar atención médica de forma inmediata y, en caso de emergencia, llamar al 112.