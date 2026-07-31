Rosa Dávila califica de "excelente noticia" el impulso definitivo a la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Tenerife Sur

"La transformación del Aeropuerto de Tenerife Sur es una excelente noticia para Tenerife. Hemos trabajado de la mano con Aena para que este proyecto responda a las necesidades reales de la isla y mire al futuro". Con estas palabras, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, valoró el anuncio realizado por el gestor aeroportuario sobre el inicio, en otoño de 2027, de las obras de remodelación integral de la principal puerta de entrada internacional de la isla. La dirigente insular subrayó que el trabajo desarrollado durante los últimos meses entre ambas instituciones ha permitido mejorar el diseño inicial e incorporar una infraestructura considerada estratégica: la futura estación del Tren del Sur.

Dávila afirmó que la integración de la infraestructura ferroviaria supone "un paso decisivo para conectar mejor nuestro territorio y mejorar la calidad de vida de quienes viven en el sur de Tenerife", al tiempo que contribuirá a reforzar una movilidad más eficiente y sostenible. Asimismo, aseguró que la actuación permitirá modernizar un aeropuerto que constituye la principal puerta de entrada del turismo internacional, mejorar la experiencia de millones de pasajeros y consolidar la competitividad de Tenerife como destino turístico y económico de referencia.

Las declaraciones de la presidenta llegan después de que Aena confirmara el calendario previsto para una actuación largamente reivindicada por las administraciones y el sector empresarial. El proyecto, incluido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, movilizará una inversión superior a 550 millones de euros y se convertirá en la mayor transformación del aeropuerto desde su inauguración en 1978. Las obras se ejecutarán por fases para mantener la operatividad de las instalaciones durante todo el proceso y tendrán una duración aproximada de ocho años.

Así será el interior de la nueva terminal de pasajeros que construirá Aena en el aeropuerto de Tenerife Sur. / E. D.

Los primeros trabajos se centrarán en la reorganización de los aparcamientos, los accesos y las zonas destinadas a los vehículos de alquiler. Posteriormente se adecuará el espacio reservado para la futura estación ferroviaria y comenzará la construcción de la nueva terminal de pasajeros. El nuevo edificio crecerá hacia el norte y el oeste, aumentará la superficie disponible en torno a un 28%, unificará la zona de facturación con 125 mostradores y permitirá reorganizar las áreas de embarque, además de incorporar criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad universal.

Aena ha precisado que la finalidad de la actuación no es incrementar la capacidad del aeropuerto, sino modernizar unas instalaciones que en 2025 recibieron alrededor de 14 millones de pasajeros, convirtiéndose en el séptimo aeropuerto con mayor tráfico de España. La remodelación pretende adaptar la infraestructura a las actuales necesidades operativas, mejorar la calidad del servicio y reforzar la imagen de Tenerife como destino internacional.

La presidenta del Cabildo insistió en que el resultado es fruto de la colaboración institucional mantenida con Aena durante los últimos meses para adaptar el proyecto a las necesidades de la isla. "Hemos conseguido desbloquear una actuación estratégica para Tenerife", señaló Dávila, quien destacó que la incorporación del Tren del Sur permitirá que el aeropuerto se convierta en un auténtico nodo intermodal, facilitando los desplazamientos de residentes y visitantes y sentando las bases de una movilidad más sostenible para las próximas décadas.