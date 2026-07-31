La romería de La Esperanza se celebrará a las 19:00 horas para evitar las altas temperaturas de este domingo 2 de agosto

La romería de La Esperanza, en el municipio de El Rosario, se celebrará a las 19:00 horas ante las altas temperaturas que se esperan para el próximo domingo 2 de agosto. El Ayuntamiento comunica esta decisión después de que el Cabildo de Tenerife eleve a grado dos las medidas de prevención en toda la Isla ante el riesgo de incendio por la ola de calor.

La tradicional cita romera, que este 2026 cumple 50 años, se traslada a otra franja horaria, con temperaturas más suaves. El Ayuntamiento de El Rosario acogió hoy, viernes 31 de julio, una reunión de urgencia con todos los estamentos implicados para determinar el nuevo horario y "garantizar el bienestar de personas y animales".

De esta forma, la eucaristía en la iglesia de La Esperanza dará comienzo a las 18:00 horas y la romería inmediatamente después, en torno a las 19:00 horas. La Esperanza se prepara así para acoger a miles de romeros este domingo y a una treintena de carretas y barcos, que ya aguardan a que dé comienzo el acto más esperado de las fiestas, que culminará al ritmo de las orquestas Wamampy y Acapulco a partir de las 21:00 horas.

La tradicional exhibición pirotécnica del sábado por la tarde, tras la procesión de la Virgen de La Esperanza, también queda suspendida y será sustituida por un espectáculo alternativo en la escalinata del Consistorio.

El resto de actividades del fin de semana también cambian su horario para descender las posibilidades de incidentes. Es el caso de la IV Sortija de Caballos Villa de La Esperanza, que también adelanta su horario a las 10:00 horas durante la jornada del sábado 1 de agosto. A partir de las 19:00 horas tendrá lugar el solemne acto del traslado del Pendón desde las Casas Consistoriales hasta la parroquia Nuestra Señora de La Esperanza y la posterior procesión, que contará con el acompañamiento de las autoridades locales y participarán en el acto la ACM Princesa Yaiza y la solista Miriam Cruz.