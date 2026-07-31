Los Realejos inicia el expediente para conceder la Medalla de Oro a sus dos bandas de música

El Ayuntamiento de Los Realejos ha aprobado por unanimidad el inicio del expediente para conceder la Medalla de Oro de la Villa a la Sociedad Musical Filarmónica de Los Realejos y a la Agrupación Musical Cruz Santa, en reconocimiento a su aportación a la vida cultural, social y educativa del municipio. El procedimiento permanecerá ahora en exposición pública y se abrirá un período de adhesiones antes de su aprobación definitiva.

El alcalde, Adolfo González, destacó que ambas entidades son "auténticas instituciones" por su influencia en generaciones de realejeros y por su labor de promoción musical y formación artística a través de sus academias. Por su parte, la concejala de Cultura, Alba Hernández, subrayó que pocos municipios cuentan con dos bandas de música con una trayectoria y un arraigo tan destacados. Además de participar en las principales celebraciones festivas y religiosas, ambas agrupaciones impulsan conciertos y proyectos que enriquecen el patrimonio musical de Los Realejos.