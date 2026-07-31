Los puertos de Tenerife, segundos de España en tráfico de pasajeros durante el primer semestre

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife cerró el primer semestre del año como la segunda del sistema portuario estatal con mayor movimiento de pasajeros. Entre enero y junio contabilizó 2,6 millones de viajeros en transporte regular y más de 3,6 millones al sumar los cruceristas, una cifra solo superada por Baleares, con 3,8 millones.

El resultado se produjo pese al descenso del tráfico interinsular. El número de pasajeros en líneas regulares cayó un 3,2% respecto al mismo periodo de 2025, lo que representa cerca de 87.000 viajeros menos y refleja una reducción de los desplazamientos marítimos entre las islas.

El crecimiento de los cruceros compensó parte de esa caída. Los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria recibieron un millón de cruceristas durante los seis primeros meses del año, un 10,3% más. De ellos, 688.700 pasaron por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde este tráfico aumentó un 8,45%.

Más escalas de los cruceros

También creció la llegada de buques de crucero. La provincia registró 424 escalas, un 6,3% más, y se mantuvo en el segundo puesto nacional. La media fue de 2.359 pasajeros por barco.

Otro de los avances más destacados se produjo en el avituallamiento de buques. Los puertos tinerfeños suministraron 533.845 toneladas, de las que 448.231 correspondieron a combustible. Esta actividad aumentó un 32,9% y situó a la Autoridad Portuaria en la cuarta posición del país, con el 9,4% del total suministrado en los puertos estatales.

En mercancía general se movieron 4,3 millones de toneladas, un 6% menos que un año antes. Pese al descenso, la provincia ocupó el sexto lugar nacional. En tráfico de contenedores alcanzó la quinta posición, con 141.700 unidades durante el semestre.

La Autoridad Portuaria sí lideró la clasificación estatal en movimiento de automóviles transportados en ferris. Entre enero y junio se contabilizaron 857.813 vehículos, el 28,6% de todos los automóviles movidos en este régimen por los puertos de interés general de España.