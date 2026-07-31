La protectora Adepac da una tregua al Cabildo tras el compromiso de negociar un nuevo convenio para el refugio de Ravelo

Unas 70 personas se concentraron este viernes ante las puertas del Cabildo de Tenerife para reclamar una financiación estable para el refugio de animales de Ravelo. La protesta, acompañada de silbatos, gritos y consignas que se escucharon durante buena parte de la mañana, coincidió con la comparecencia de la presidenta insular, Rosa Dávila, sobre las ayudas concedidas a la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias —Adepac—.

Dentro del salón de plenos, Dávila aseguró que la protectora ya cobró la subvención de 240.000 euros aprobada para atender sus necesidades urgentes. La presidenta defendió el cambio introducido por el Cabildo en el sistema de financiación. Recordó que la partida global distribuida mediante concurrencia competitiva aumentó de 400.000 a 700.000 euros, lo que permitió incorporar a un mayor número de asociaciones y fundaciones de la isla.

ADEPAC se manifiesta en el Cabildo de Tenerife al seguir sin contar con los recursos necesarios / María Pisaca

El Cabildo de Tenerife estudiará una fórmula "estable" de apoyo a Adepac y no dejará "desatendida" a ninguna protectora. Dávila incidió en que la institución no dejará a los animales del refugio de El Ravelo, gestionado por Adepac, "desprovistos de apoyo institucional", ni a los de "ninguna" otra protectora, por lo que se estudiará en dar a la entidad "una respuesta estable y singular".

Sin garantías de estabilidad

Adepac había convocado la movilización al considerar que las ayudas recibidas no garantizaban por sí solas la estabilidad del refugio, que atiende a más de 300 animales y arrastra una deuda acumulada por los gastos de alimentación, atención veterinaria, personal, electricidad, agua y otros suministros.

La organización había denunciado que durante meses tuvo que sostener la instalación mediante donaciones, el apoyo de voluntarios y el crédito concedido por proveedores. Según sus cálculos, el saldo negativo llegó a superar los 180.000 euros.

El principal resultado de la comparecencia fue el compromiso expresado por Dávila de sentarse con los responsables de la protectora y trabajar en una hoja de ruta que permita firmar un nuevo convenio. La presidenta señaló que ese acuerdo deberá contar con todos los informes jurídicos necesarios y reconocer la singularidad de la labor desarrollada por Adepac en Ravelo.

Búsqueda de una nueva fórmula jurídica

La intención es encontrar una fórmula que otorgue mayor estabilidad a la entidad sin vulnerar las exigencias legales que llevaron a sustituir los antiguos convenios por un procedimiento abierto de concurrencia competitiva.

La presidenta de Adepac, Yajaira Tovar, siguió el debate desde el salón de plenos junto a la exconsejera insular, María José Belda. Al finalizar la comparecencia, trasladó a las personas concentradas la propuesta de confiar temporalmente en la palabra de la presidenta del Cabildo y esperar a que la asociación sea convocada a una reunión.

Tovar dejó claro, no obstante, que la tregua dependerá del cumplimiento de ese compromiso. “Si no es así, volveremos aquí”, advirtió en referencia a la plaza situada frente a la sede de la Corporación.

Reproches entre gobierno y oposición

El debate estuvo marcado por los reproches entre el actual gobierno insular de Coalición Canaria y Partido Popular y el Grupo Socialista. Desde el Ejecutivo se achacó a la administración anterior, en la que participaba el PSOE, falta de actuación para resolver la situación jurídica y financiera de la protectora.

El portavoz socialista, Aarón Afonso, respondió cuestionando que el caso de Adepac haya generado tantos problemas administrativos. El consejero aportó como argumento que, con las seis nuevas ayudas aprobadas en la sesión, el Cabildo otorga 187 subvenciones nominativas por un importe conjunto de 31 millones de euros“. "¿La de Adepac es la única que da problemas?”, preguntó Afonso durante su intervención.

El portavoz socialista sentenció: "Prácticamente casi un 17% de los animales bajo tutela y protección lo hacen con esta asociación". Durante su intervención acusó al grupo de gobierno, en concreto al Partido Popular, de "meter en una gaveta" el expediente relativo al convenio establecido con Adepac.

El Grupo Socialista solicitó la comparecencia de Dávila para que explicara los motivos del retraso en el abono de la ayuda nominativa y detallara el modelo de gestión previsto para el denominado Albergue de Ravelo.

Compromiso con todas las protectoras

La presidenta insistió en que la subvención de 240.000 euros ya había sido transferida y defendió que el aumento de la convocatoria competitiva demuestra el compromiso del Cabildo con el conjunto de las protectoras de Tenerife.

Adepac sostiene, sin embargo, que su tamaño, el número de animales atendidos y el servicio continuado que presta requieren un tratamiento específico. La entidad considera que las convocatorias competitivas pueden servir como complemento, pero no sustituyen un convenio que garantice una financiación previsible.

La protesta terminó sin una solución definitiva, pero con una puerta abierta a la negociación. La protectora esperará ahora la llamada del Cabildo y la concreción de la reunión anunciada por Dávila. El siguiente paso deberá ser convertir el compromiso político expresado en el pleno en un acuerdo jurídicamente viable que asegure el futuro del refugio.