La nueva estafa que debe preocupar a los ciudadanos: los ciberdelincuentes pueden vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños sin que se den cuenta

Los ciberdelincuentes emplean cada vez estafas más elaboradas para estafar a sus víctimas. Muchos ciudadanos ya conocen algunos de sus movimientos y eso les ha llevado a utilizar nuevos métodos con los que vacían las cuentan bancaras sin que los estafados sean conscientes.

Uno de los fraudes que más preocupa a los expertos en ciberseguridad es la conocida como estafa "Man in the Middle" (hombre del medio), una técnica en la que los delincuentes consiguen colocarse entre dos personas o entidades que se están comunicando para modificar la información y desviar el dinero

Así funciona la estafa

"Man in the Middle consiste en interceptar la comunicación entre un emisor y un receptor, pudiendo espiar o modificar la información con fines maliciosos", explican desde el INCIBE. El ciberdelincuente aparentemente establece una comunicación entre dos partes y suplantan una de ellas para engañar a la otra parte.

La víctima puede recibir un correo electrónico o un mensaje que parece proceder de una fuente conocida y fiable, pero el pago solicitado acaba llegando a una cuenta bancaria controlada por el estafador.

Uno de los métodos más utilizados es modificar los datos de una trasferencia. De esta manera, la víctima cree estar realizando un pago normal, con un contacto conocido cuando en realidad sé lo está haciendo al estafador sin ser consciente de ello.

Cómo evitar caer en la estafa

Los expertos recomiendan extremar la precaución ante cualquier comunicación que implique movimientos de dinero.

Algunas medidas para evitar este tipo de fraudes son: