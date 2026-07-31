Multa de 3.000 euros por quedarse sin gasolina durante un desplazamiento de verano por carretera e incumplir la normativa: la DGT vigila los vehículo tinerfeños

Quedarse sin gasolina durante un desplazamiento es una de esas situaciones que cualquier conductor intenta evitar. Sin embargo, esta situación puede ocurrir por diferentes motivos como un despiste, apurar demasiado la reserva o un mal cálculo de la autonomía del vehículo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no interpone sanciones directamente por quedarse sin combustibles, sino las consecuentes que esta situación pueda acarrear. Además, la Guardia Civil ha querido recordar a los conductores la importancia de planificar los viajes por carretera y la importancia de saber cuándo repostar el combustible. "No esperes a que el depósito entre en reserva para buscar una gasolinera", advierten.

Los motivos por los que pueden sancionar a los conductores por quedarse sin combustible

Desde RACE explican los motivos más habituales por los que los conductores reciben sanciones económicas cuando se quedan sin combustible. En primer lugar, una de las situaciones más habituales cuando un coche se queda sin gasolina es que termine detenido en un lugar peligro. Es decir, si el vehículo queda parado en la calzada, bloqueando la circulación o sin respetar las normas de estacionamiento, el conductor se enfrenta a una sanción de 200 euros.

Otra de las multas es que al quedarse sin combustible el vehículo puede provocar una situación de peligro para el resto de usuarios que circulan por la vía. "Al quedarte sin gasolina, el vehículo pierde la dirección asistida y el asistente de frenos, por lo que puedes tener dificultades para parar el vehículo de forma segura", señalan.

Si los agentes consideran que la forma de actuar ha puesto en riesgo la seguridad vial, puede sancionarse como una conducción negligente con 200 euros de multa.

No obstante, una de las acciones que más caras puede salir a los conductores es acudir a una gasolinera para comprar combustible y utilizar un recipiente no autorizado. Transportar gasolina en botellas, garrafas u otros envases que no estén homologados está prohibido y puede acabar con una sanción de entre 2.000 y 3.000 euros.

Los conductores deben planificar sus viajes para no quedarse sin combustible / Andrés Gutiérrez

Cómo deben actuar los conductores ante esta situación

Si un conductor se queda sin combustible en el vehículo debe:

Intentar apartar el vehículo a un lugar lo más seguro posible

posible Encender la luces de emergencia

Colocar la baliza V-16 para señalizar la avería

para señalizar la avería Solicitar asistencia si no es posible continuar

Tráfico deja claro que el problema al que se enfrentan los conductores no es únicamente quedarse sin gasolina, sino cómo actúan. Una mala decisión puede poner en riesgo la seguridad vial del resto de usuarios que circulen por la vía.