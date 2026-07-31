Maestro Shin, pionero del taekwondo y puente entre culturas, será Hijo Adoptivo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes por unanimidad iniciar el procedimiento para conceder el título de Hijo Adoptivo de la Isla a Daniel Shin, conocido popularmente como el Maestro Shin, en reconocimiento a su contribución al deporte, la cultura y al fortalecimiento de las relaciones entre Tenerife y la República de Corea durante más de cinco décadas.

La propuesta destaca la trayectoria de Shin desde que se estableció en la Isla a finales de la década de 1970, donde ha desarrollado una intensa labor profesional y deportiva que, según la Corporación insular, ha dejado huella en varias generaciones de tinerfeños.

Pionero del taekwondo en Tenerife

El Maestro Shin fue uno de los principales impulsores del taekwondo en Tenerife y ha formado a numerosos deportistas que posteriormente han obtenido éxitos en competiciones nacionales e internacionales.

Además de su labor en el ámbito deportivo, también fue pionero en la introducción de la acupuntura en la Isla, con una consulta en Santa Cruz de Tenerife por la que han pasado miles de pacientes a lo largo de los años.

Un puente entre Corea y la lucha canaria

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es su papel en el acercamiento entre la lucha canaria y el ssireum, la modalidad tradicional de lucha de Corea del Sur.

Fascinado por las similitudes entre ambos deportes, el Maestro Shin impulsó desde 1991 numerosos intercambios entre luchadores canarios y coreanos, promoviendo encuentros deportivos y culturales que han permitido estrechar los lazos entre ambos territorios.

Durante más de tres décadas ha ejercido como organizador, intérprete y enlace entre las delegaciones de ambos países, facilitando tanto la participación de deportistas canarios en Corea del Sur como la visita de equipos coreanos a Tenerife.

Reconocimientos nacionales e internacionales

A lo largo de su trayectoria, Daniel Shin ha recibido numerosas distinciones, entre ellas la Medalla de Plata al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Taekwondo, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife y la máxima condecoración que concede el Gobierno de la República de Corea a personas que contribuyen a fortalecer las relaciones con el país asiático.

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También ha sido reconocido por la Federación Mundial de Taekwondo y forma parte de la Comisión para la Unificación de las Dos Coreas.