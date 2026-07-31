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El Hospital Universitario de Canarias registró 237 aterrizajes de helicópteros medicalizados en 2025

La mayoría de los pacientes trasladados procedían de La Palma, La Gomera y El Hierro, y los problemas cardiológicos fueron la principal causa de las evacuaciones.

La helisuperficie del HUC acogió 237 aterrizajes de los helicópteros del SUC durante 2025

La helisuperficie del HUC acogió 237 aterrizajes de los helicópteros del SUC durante 2025 / Gobierno de Canarias

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en La Laguna, registró 237 aterrizajes de los helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canario (SUC) durante 2025, una infraestructura clave para agilizar la atención de pacientes que requieren asistencia especializada urgente.

Según informó este viernes la Consejería de Sanidad, la principal causa de los traslados fue de carácter cardiológico. En concreto, 57 pacientes fueron derivados al servicio de Cardiología del HUC, mientras que otros 45 ingresaron directamente en el área de Urgencias.

La actividad de la helisuperficie se mantiene también este año. Solo durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 99 aterrizajes de los helicópteros medicalizados del SUC.

Pacientes llegados desde las islas no capitalinas

Casi el 80% de los pacientes trasladados al HUC en 2025 procedían de La Palma, La Gomera y El Hierro, aunque también se realizaron evacuaciones desde distintos puntos de Tenerife y, de forma puntual, desde Gran Canaria.

Además de la llegada de pacientes, el helicóptero medicalizado utilizó la helisuperficie en 21 ocasiones para trasladar enfermos u órganos destinados a otros centros hospitalarios.

En cuanto a la distribución por meses, agosto concentró la mayor actividad, con 24 aterrizajes, seguido de junio (23) y abril (22). Por el contrario, febrero y diciembre fueron los meses con menor número de operaciones, con once aterrizajes cada uno.

Un dispositivo preparado en diez minutos

La Consejería de Sanidad destaca que el acceso aéreo al hospital permite reducir los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia, facilitando que los pacientes lleguen directamente al servicio donde necesitan ser atendidos.

Cada operación comienza cuando el coordinador sanitario del SUC comunica al Hospital Universitario de Canarias la llegada del helicóptero. A partir de ese momento, el servicio de Seguridad activa el protocolo de recepción y prepara la helisuperficie en un plazo máximo de diez minutos, verificando las condiciones de seguridad, la iluminación y las condiciones del viento para garantizar un aterrizaje seguro.

De forma paralela, se moviliza al personal sanitario del servicio de destino para recibir al paciente en cuanto toma tierra.

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La ubicación de la helisuperficie, situada sobre una torre conectada directamente con las plantas de hospitalización, los quirófanos, la Unidad de Cuidados Intensivos y el servicio de Urgencias, permite que el traslado desde el helicóptero hasta el área asistencial se complete en apenas unos minutos, un factor determinante en la atención de los casos más graves.

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