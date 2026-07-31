Otro día de calor intenso en Tenerife este viernes: la Aemet no descarta los 36 grados

Tenerife vivirá este viernes, 31 de julio, una jornada marcada por la calima, el calor y los cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Isla tendrá algunos intervalos de nubes altas y nubes bajas a primeras y últimas horas en zonas bajas del norte. En el resto del territorio se espera un día estable, con ambiente seco y temperaturas elevadas en medianías y zonas altas.

La Aemet prevé que amplias zonas de medianías y cotas altas alcancen entre 32 y 34 grados, sobre todo en el área metropolitana y en las vertientes este, sur y oeste. En esas zonas se podrán alcanzar o superar los 35 grados, sin descartar máximas locales de 36 grados.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 24 grados de mínima y los 31 grados de máxima.

Calima en medianías y cumbres

La calima será uno de los elementos más destacados del día en Tenerife. La previsión sitúa el polvo en suspensión en zonas altas, donde podrá ser significativo en medianías y cumbres.

Este episodio se produce en un contexto de aire cálido y seco que mantiene las temperaturas elevadas en buena parte del archipiélago. En Tenerife, las mínimas también podrán ser altas en las zonas más expuestas al calor, con valores que podrían rondar los 22 a 24 grados.

La presencia de calima puede reducir la visibilidad en cotas medias y altas y aumentar la sensación de ambiente cargado durante la jornada.

Rachas fuertes en el sudeste y el noroeste

El viento soplará moderado del nordeste en Tenerife, con intervalos de fuerte en la franja costera del sudeste y en el extremo noroeste.

En esas zonas será probable alguna racha ocasional muy fuerte de madrugada, sin descartarlas por la mañana. En las costas del suroeste se esperan brisas, mientras que en cumbres centrales predominará el viento flojo a moderado de componente sur.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros.

Gran Canaria, con hasta 39 grados

En Gran Canaria se esperan las temperaturas más altas de Canarias. En cumbres y medianías del sur y oeste podrán alcanzarse los 37 grados, sin descartar registros locales de 39 grados.

También se prevé que se superen los 34 grados en medianías del norte, especialmente en el valle de Agaete, donde podrían alcanzarse localmente los 37 grados.

En las zonas más cálidas de Gran Canaria, las mínimas podrán no bajar de 26 a 28 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión es de 23 grados de mínima y 27 de máxima.

Previsión en el resto del Archipiélago

En Lanzarote, el día estará poco nuboso o despejado, con calima en altura y máximas en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 30 a 32 grados en el interior y en las costas del sureste, sin descartar 34 grados de forma local. En Arrecife, la previsión es de 23 a 34 grados.

En Fuerteventura, se esperan máximas de 34 grados en zonas de interior y del sureste. En Puerto del Rosario, los termómetros se situarán entre 21 y 31 grados.

En La Gomera, la Aemet prevé 34 grados en cumbres y medianías del sur, sin descartar valores locales de 37 grados. En San Sebastián de La Gomera, la previsión es de 23 a 31 grados.

En La Palma, será probable alcanzar los 30 a 32 grados en medianías y los 34 grados en cumbres y en la zona de El Paso. En Santa Cruz de La Palma, se esperan 23 grados de mínima y 28 de máxima.

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En El Hierro, el ambiente será poco nuboso, con calima en medianías y cumbres y máximas de 34 grados en cumbres y medianías, especialmente del sur. En Valverde, la previsión marca entre 18 y 24 grados.