Colas en el Recinto Ferial por las oposiciones del Ayuntamiento de La Laguna con 6.500 aspirantes

Miles de personas hicieron cola desde primera hora de este viernes a las puertas del Recinto Ferial de Tenerife para participar en las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de La Laguna, un proceso selectivo al que se han inscrito más de 6.500 aspirantes para optar a 61 plazas de funcionario.

La elevada participación convirtió la jornada en una de las mayores convocatorias de empleo público celebradas por el Consistorio lagunero en las últimas décadas. Desde primera hora de la mañana, numerosos opositores esperaban su turno para acceder al recinto, donde se desarrolló la primera prueba eliminatoria del proceso.

El Ayuntamiento explicó que se trata de una convocatoria histórica, ya que hacía más de veinte años que no organizaba unas oposiciones de esta envergadura para funcionarios de carrera. Tras la realización del examen teórico, el procedimiento continuará después del verano con las pruebas prácticas.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, deseó suerte a los candidatos y señaló que la intención del Consistorio es completar todo el proceso antes de finalizar 2026 para que las incorporaciones puedan producirse a comienzos de 2027.

Amplio dispositivo de seguridad

La celebración de las pruebas estuvo acompañada de un importante despliegue logístico y de seguridad. Según informó el Ayuntamiento, los exámenes fueron impresos bajo un estricto protocolo de confidencialidad, con cajas precintadas y documentación custodiada.

A las 6.00 horas comenzó el traslado del material hasta el Recinto Ferial, escoltado por agentes de la Policía Local de La Laguna. Además, durante el desarrollo de las pruebas se instalaron inhibidores de señal para evitar posibles incidencias o intentos de fraude.

Adaptaciones para personas con discapacidad

El Consistorio también habilitó medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades entre los aspirantes con discapacidad o necesidades especiales.

Para ello, se reservó un espacio adaptado y se ofrecieron recursos como instrucciones con letra ampliada, protectores auditivos, sillas adaptadas, ampliaciones del tiempo para realizar el examen y otras adaptaciones individualizadas, con el asesoramiento de una especialista del área de Bienestar Social.

Las plazas convocadas

Las 61 plazas ofertadas se distribuyen entre promoción interna y acceso libre. En concreto, 13 corresponden a promoción interna para personal administrativo del grupo C1.

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Las restantes plazas son para funcionarios de carrera: ocho técnicos de Administración General (A1), cinco técnicos de Gestión (A2), seis administrativos (C1) y 29 auxiliares administrativos (C2). Además de cubrir vacantes, el Ayuntamiento prevé crear una bolsa de reserva para futuras incorporaciones derivadas de bajas o nuevas necesidades de personal.