Chanel y St. Pedro disfrutan de Tenerife: el vídeo de la cantante lanzándose al mar conquista las redes

Tenerife vuelve a convertirse en destino de vacaciones para rostros conocidos. En esta ocasión, la cantante Chanel Terrero ha dejado varias pistas de su paso por la isla a través de las redes sociales, donde ha compartido un vídeo que no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores.

En su cuenta de TikTok, Chanel aparece lanzándose al agua desde una zona rocosa junto al mar, acompañando la publicación con un escueto pero revelador mensaje: "Me quedo aquí, chao, bye". Las imágenes transmiten el ambiente relajado de su escapada y ya acumulan miles de visualizaciones.

Al mismo tiempo, en X ha comenzado a circular una fotografía compartida por una conocida cuenta de seguidores en la que la cantante aparece junto al artista St. Pedro. Ambos posan sobre una tabla en medio del mar durante lo que parece ser una jornada de descanso en la isla.

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Las publicaciones han despertado el interés de sus seguidores, que han llenado las redes de comentarios sobre la escapada de ambos artistas a Tenerife. Aunque ninguno de los dos ha desvelado el lugar exacto donde fueron tomadas las imágenes, las instantáneas dejan claro que han aprovechado estos días para disfrutar del mar y del verano canario antes de retomar sus compromisos profesionales.