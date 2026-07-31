Celgán prepara su regreso desde Tenerife: el mítico yogur de leche y canela que marcó a varias generaciones canarias quiere volver

Celgán quiere volver. La histórica marca de productos lácteos, nacida en Tenerife hace más de seis décadas, prepara su regreso después de que el empresario tinerfeño Agustín Adasat Rodríguez Domínguez adquiriera en octubre de 2025 sus derechos comerciales. Aunque el proyecto todavía se encuentra en una fase inicial y no existe una fecha para el retorno de sus productos a los supermercados, las redes sociales ya han despertado la nostalgia de miles de consumidores que crecieron con sus yogures, batidos y postres.

Seguro que recuerdas el mítico yogur líquido de leche y canela. O quizá eras más de los batidos, las natillas o los yogures de coco y chocolate. Durante décadas, los productos de Celgán formaron parte de los recreos, los comedores escolares y las neveras de miles de hogares canarios, convirtiéndose en una de las marcas más reconocibles del Archipiélago.

Ahora, esa historia podría tener una segunda oportunidad.

Una recuperación con raíces familiares

El proyecto tiene un importante componente personal. El padre, el tío y la tía del nuevo propietario trabajaron durante años en Celgán, por lo que Rodríguez creció muy vinculado a la empresa. De niño recorría tanto las antiguas instalaciones de Tío Pino como la fábrica de Los Baldíos, en La Laguna, donde se elaboraban algunos de los productos que después llegarían a toda Canarias.

Con el paso del tiempo siguió de cerca la evolución de la compañía y, cuando supo que los derechos comerciales de la marca estaban disponibles dentro del proceso concursal de José Sánchez Peñate, decidió intentar recuperarla.

Dos años tras los yogures

La operación no fue sencilla. Las gestiones se prolongaron durante cerca de dos años. Primero tuvo que localizar a los responsables del procedimiento concursal para trasladar formalmente su interés. Después llegaron las negociaciones, los trámites notariales y el registro de la propiedad comercial.

Finalmente, la adquisición incluye el nombre de Celgán, sus derechos de explotación en España y la Unión Europea, así como los diseños de los envases, la identidad visual de la marca y las distintas submarcas que comercializó durante décadas.

Sin embargo, la compra no incluye las antiguas fábricas ni la maquinaria con la que se elaboraban los yogures, batidos y postres lácteos, por lo que todavía queda por definir dónde y cómo se fabricarán los productos si el proyecto consigue culminar con éxito.

Toca intentarlo @celgan.canarias

"Que vuelva, por favor"

El primer paso público de esta nueva etapa ha sido la apertura de los perfiles @celgan.canarias en Instagram y TikTok. Bajo el mensaje “Toca intentarlo”, la histórica marca ha vuelto a dirigirse a los consumidores tras varios años de silencio.

Aunque reconoció que se trata de un camino largo y que todavía quedan numerosos pasos por dar antes de que los productos puedan regresar al mercado, aseguró que el proyecto continúa avanzando.

La respuesta no se hizo esperar. Cientos de usuarios comenzaron a compartir recuerdos de infancia, fotografías antiguas y peticiones para recuperar algunos de los productos más emblemáticos, especialmente el yogur líquido de leche y canela.

Los mensajes de nostalgia, las peticiones para recuperar antiguos sabores y los recuerdos de la infancia se han viralizado en la plataforma.

El nuevo dueño reconoció que esta acogida "le pone muy feliz" y agradeció el apoyo recibido desde que se conoció la intención de devolver la marca al mercado. La expectación generada demuestra que, pese a los años transcurridos desde su desaparición de los supermercados, Celgán continúa muy presente en la memoria de los canarios.

La historia de Celgán: desde 1962

Los orígenes de Celgán se remontan a 1962, cuando comenzó su actividad la Central Lechera de Tenerife, una cooperativa impulsada por ganaderos de la Isla. La empresa pasó posteriormente a manos de José Sánchez Peñate y, a finales de la década de los ochenta, comenzó a operar bajo la denominación Celgán.

Durante los años siguientes, la marca se consolidó como una de las principales referencias del sector lácteo en Canarias. Sus yogures, batidos y postres estuvieron presentes durante décadas en supermercados, colegios y hogares de todo el Archipiélago.

Noticias relacionadas

La situación cambió con los problemas económicos del grupo. José Sánchez Peñate entró en concurso de acreedores en 2021 y la producción de Celgán acabó paralizándose. La fábrica de Los Baldíos mantuvo durante un tiempo parte de su actividad, pero terminó cerrando por falta de liquidez para adquirir materias primas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas