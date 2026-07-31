La cafetería de Tenerife que ofrece un menú del día por 12 euros: cocina casera, raciones generosas y precios económicos

Encontrar un lugar donde comer bien, rápido y a buen precio en Tenerife no es tarea fácil para muchos trabajadores y vecinos. En el Polígono Industrial Güímar-Arafo se encuentra Cafetería La Rotonda, un establecimiento que ofrece servicio de desayunos y almuerzos, además de un menú del día que conquista a quienes los prueban.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento que cuenta con nueva gerencia desde hace apenas dos meses y no han dudado en recomendar la experiencia a quienes busquen cocina tradicional a buen precio. "Por su ubicación es ideal para trabajadores y no tan trabajadores de la zona", comentan.

Un menú completo por 12 euros

Uno de los principales reclamos de la cafetería es su menú del día, disponible a partir de las 12:30 horas. Por solo 12 euros, los clientes pueden elegir entre diferentes primeros y segundos platos, además de incluir pan, bebidas, postre o café.

La oferta cambia a diario y permite probar diferentes elaboraciones según la disponibilidad del día. Además del menú habitual, el establecimiento cuenta con un plato especial del día que mantiene también el precio de 12 euros.

En su visita, la pareja `foodie´ destaca que había varios platos a elegir tanto de primeros como de segundo y ellos se decantaron por la crema de espinacas y la fideuá de marisco, aunque comentan que ese día también había potas en salsa.

Ese día, entre sus elaboraciones fuera del menú había un cordon bleu de serrano y manchego, una propuesta contundente que para quienes buscan opciones fuera del menú.

Desayunos y bocadillos

Más allá del menú, Cafetería La Rotonda también apuesta por los desayunos y los bocadillos. Desde las 6:00 hasta las 12:30 horas, el local ofrece la oferta de desayuno que incluye la pulguita serranito rotonda, junto a un café y zumo de naranja.

Quienes prefieran elegir su bocadillo y disfrutar de un desayuno más contundente pueden disfrutar de los diferentes bocadillos que ofrecen, entre ello el bocadillo rotonda. Además, señalan que viene acompañado de papas fritas y dejan salsas para que cada cliente las disfrute a su gusto.

También cuenta con opciones dulces para los más golosos.

Horario y ubicación

Cafetería La Rotonda se encuentra en pleno Polígono Industrial Güímar-Arafo y se presenta como un establecimiento pensado especialmente para trabajadores de la zona, aunque puede visitarlo cualquier persona que quiera disfrutar de sus elaboraciones. Además, cuenta con aparcamiento, terraza y admite mascotas.

Abre de lunes a viernes de 5:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados reduce su horario de 17:00 a 14:00 horas. Los domingos el local permanece cerrado por descanso del personal.