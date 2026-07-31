El Cabildo de Tenerife compra 37 nuevas guaguas para reforzar las líneas con más demanda de Titsa

El Cabildo de Tenerife reserva 19, 6 millones de euros para adquirir 37 nuevas guaguas eléctricas e híbridas destinadas principalmente a reforzar algunas de las líneas con mayor demanda de Titsa. Los vehículos tardarán alrededor de un año en fabricarse, por lo que la previsión es que puedan incorporarse al servicio a finales de 2027.

La inversión forma parte de la sexta modificación de créditos aprobada por la Corporación insular en lo que va de año. El expediente, correspondiente a julio, moviliza un total de 44,7 millones de euros para transporte público, carreteras, vivienda y cooperación exterior, entre otras actuaciones.

La mayor partida corresponde a la renovación y ampliación de la flota de Titsa. El lote estará compuesto por 34 vehículos con tecnología híbrida ligera y tres completamente eléctricos, de diferentes dimensiones y capacidades.

Detalles de la compra

El grueso de la compra, 13,2 millones de euros, permitirá incorporar 23 guaguas articuladas suburbanas de 18 metros a las líneas 014 y 015, que comunican Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Cada unidad tendrá un precio estimado de 576.000 euros.

Otros ocho vehículos híbridos de 15 metros se destinarán a la línea 363, con una inversión conjunta de casi 3,3 millones de euros. El expediente incluye además tres guaguas híbridas de 11 metros, por 1,13 millones, y otras tres del mismo tamaño pero completamente eléctricas, cuyo coste se eleva a 1,98 millones.

El objetivo es aumentar la capacidad en los trayectos que concentran un mayor número de usuarios y sustituir progresivamente los vehículos más antiguos por modelos menos contaminantes. La incorporación efectiva dependerá también de que los presupuestos insulares de 2027 incluyan los recursos necesarios para ampliar la plantilla de conductores y poner en circulación toda la nueva flota.

Las conexiones metropolitanas recibirán el mayor número de unidades

Amplio proceso de renovación

La operación prolonga el proceso de renovación desarrollado por el Cabildo durante los últimos años. La Corporación cifra en más de 125 millones de euros la inversión realizada para adquirir 351 guaguas y situar la antigüedad media de la flota en torno a los tres años. Titsa superó además los 87 millones de pasajeros durante 2025, el mayor volumen registrado por la compañía.

Entre las incorporaciones más visibles figuran las primeras guaguas de dos pisos de Canarias, estrenadas el pasado 1 de julio. Las dos primeras comenzaron a operar en las líneas 110 y 112, entre Santa Cruz, Costa Adeje y Los Cristianos, y posteriormente se programó la entrada de otras once unidades para estos trayectos y para la línea 108, que conecta la capital con Icod de los Vinos. Cada vehículo eleva de 59 a 85 el número de asientos disponibles, un 44% más, y el conjunto permitirá ofrecer alrededor de dos millones de plazas adicionales al año.

Guaguas en las dársenas de Intercambiador de Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

A este lote se suman las 34 guaguas encargadas a comienzos de 2026 por 15,2 millones de euros, entre ellas siete eléctricas, veinte híbridas y cinco de doble piso. Su llegada está prevista para mediados de 2027.

Vivienda, Venezuela y daños de la borrasca

La modificación presupuestaria aprobada este viernes incluye también cuatro millones de euros que serán transferidos al Cabildo de La Palma para contribuir a la construcción de viviendas destinadas a las personas afectadas por la erupción del volcán Tajogaite.

Otro millón se reserva para ayuda humanitaria vinculada a Venezuela, mientras que 8,3 millones se emplearán en reparar carreteras de Tenerife dañadas por el paso de la borrasca Therese. El presupuesto de 2027 deberá aportar otros 3,2 millones para completar estas intervenciones.

El temporal dejó daños estimados inicialmente en 33,3 millones de euros en Tenerife. De esa cantidad, unos 12,6 millones correspondían a 29 puntos afectados de 16 carreteras insulares, con actuaciones destacadas en la TF-134 de Anaga y la TF-165 de Tacoronte.

Pérez Frías y Aarón Afonso

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, defendió la modificación de créditos durante el debate plenario frente a las críticas del portavoz socialista, Aarón Afonso. El grupo de gobierno rechazó las 82 enmiendas presentadas por el PSOE, una situación que se ha repetido en anteriores modificaciones presupuestarias.

La discusión volvió a enfrentar la capacidad del Ejecutivo para movilizar recursos durante el ejercicio con las críticas socialistas sobre la planificación inicial de las cuentas. El gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular defendió que las modificaciones permiten atender necesidades surgidas durante el año y acelerar proyectos que no podían esperar al siguiente presupuesto.

Con la aprobación del expediente, el Cabildo dispone ya del crédito para iniciar la contratación de las 37 guaguas. Los vehículos no llegarán de manera inmediata, pero su compra anticipa un nuevo refuerzo de Titsa para finales de 2027, especialmente en las conexiones metropolitanas y en otros recorridos con una elevada presión de viajeros.