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El Cabildo pide al Estado reforzar el apoyo para consolidar a Tenerife como referente del sector espacial europeo

El objetivo es convertir la Isla en un referente internacional en el sector espacial, impulsando la investigación y la transferencia de conocimiento empresarial

El Pleno aprueba una moción para reclamar al Gobierno de España y al Ejecutivo canario más respaldo institucional y financiero con el objetivo de impulsar la estrategia Tenerife Space Horizon y atraer nuevos proyectos vinculados a la industria espacial.

El Pleno aprueba una moción para reclamar al Gobierno de España y al Ejecutivo canario más respaldo institucional y financiero con el objetivo de impulsar la estrategia Tenerife Space Horizon y atraer nuevos proyectos vinculados a la industria espacial. / E.D.

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El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes una moción en la que insta al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias a reforzar el apoyo institucional y financiero destinado a consolidar a la Isla como un nodo estratégico dentro de los programas espaciales europeos.

La iniciativa, respaldada por el Pleno de la Corporación insular, busca fortalecer el desarrollo del sector espacial en Tenerife a través de la estrategia Tenerife Space Horizon, una hoja de ruta que reúne diferentes proyectos científicos y tecnológicos con el objetivo de convertir a la Isla en un referente internacional en este ámbito.

La estrategia integra iniciativas como la Constelación Islas Canarias, el Telepuerto o el proyecto CELESTE, desarrollado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), además de aprovechar la capacidad investigadora y tecnológica del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) e IACTEC.

Más apoyo para captar proyectos europeos

La moción solicita al Gobierno central y al Ejecutivo autonómico que promuevan ante la Agencia Espacial Europea (ESA) una mayor participación de Tenerife en los programas vinculados a la estrategia Tenerife Space Horizon.

Entre las medidas planteadas figura el impulso a la expansión de la Constelación Islas Canarias y del Telepuerto, así como la incorporación de los centros tecnológicos de la Isla a programas europeos de innovación como ESA BIC, Horizonte Europa y CEF Digital.

Además, el texto apuesta por fomentar fórmulas de colaboración público-privada que permitan garantizar la viabilidad de los proyectos estratégicos relacionados con la economía del espacio.

Una apuesta por diversificar la economía

El Cabildo considera que el desarrollo del sector espacial representa una oportunidad para diversificar el modelo económico de Tenerife, atraer inversiones, captar financiación europea y nacional y favorecer la transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

La Corporación insular también destaca el potencial de esta industria para generar empleo altamente cualificado y reforzar el papel de la Isla como polo de innovación científica y tecnológica.

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Con la aprobación de esta moción, el Cabildo reafirma su apuesta por una estrategia de crecimiento basada en el conocimiento, la investigación y la innovación, situando al sector espacial como uno de los ámbitos con mayor proyección para el desarrollo económico de Tenerife.

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