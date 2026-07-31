Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaOla de vandalismo en Santa CruzAeropuerto de Tenerife SurTMT La PalmaCD TenerifeTiempo en TenerifeDesalojo en BenijoBúnkeres Canarias
instagramlinkedin

Economía

El Cabildo y el Círculo de Empresarios (CEST) sellan una alianza para impulsar el desarrollo del sur de Tenerife

El acuerdo impulsará proyectos conjuntos en movilidad, empleo, innovación, comercio y sostenibilidad

Firma del convenio del Cabildo de Tenerife con el CEST.

Firma del convenio del Cabildo de Tenerife con el CEST. / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife y el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) han firmado un protocolo de colaboración para reforzar la cooperación entre la administración insular y el tejido empresarial con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del sur de la isla.

El acuerdo, suscrito por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el presidente del CEST, Francisco Javier Cabrera, establece un marco de trabajo para promover iniciativas en movilidad, empleo, innovación, comercio, turismo, formación y sostenibilidad. Ambas entidades también colaborarán en la organización de estudios y foros para identificar las principales necesidades del territorio y coordinar proyectos que mejoren la competitividad y la calidad de vida en una de las zonas con mayor dinamismo económico de Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  2. El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
  3. Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
  4. Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
  5. Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
  6. Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
  7. Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
  8. Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5

El Cabildo y el Círculo de Empresarios (CEST) sellan una alianza para impulsar el desarrollo del sur de Tenerife

El Cabildo y el Círculo de Empresarios (CEST) sellan una alianza para impulsar el desarrollo del sur de Tenerife

La Aemet prevé calima y 37 grados en Tenerife este sábado

La Aemet prevé calima y 37 grados en Tenerife este sábado

Rosa Dávila califica de "excelente noticia" el impulso definitivo a la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Tenerife Sur

Rosa Dávila califica de "excelente noticia" el impulso definitivo a la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Tenerife Sur

Los puertos de Tenerife, segundos de España en tráfico de pasajeros durante el primer semestre

Los puertos de Tenerife, segundos de España en tráfico de pasajeros durante el primer semestre

La Universidad de La Laguna cierra 65 espacios y monitoriza otros 62 por altos niveles de gas radón

La Universidad de La Laguna cierra 65 espacios y monitoriza otros 62 por altos niveles de gas radón

La romería de La Esperanza se retrasa este domingo 2 de agosto a las 19:00 horas para evitar las altas temperaturas

La romería de La Esperanza se retrasa este domingo 2 de agosto a las 19:00 horas para evitar las altas temperaturas

Colas en el Recinto Ferial de Santa Cruz por las oposiciones del Ayuntamiento de La Laguna con 6.500 inscritos para solo 61 plazas

Colas en el Recinto Ferial de Santa Cruz por las oposiciones del Ayuntamiento de La Laguna con 6.500 inscritos para solo 61 plazas

Tenerife gana suelo para infraestructuras energéticas con la parcela DISA de Granadilla

Tenerife gana suelo para infraestructuras energéticas con la parcela DISA de Granadilla
Tracking Pixel Contents