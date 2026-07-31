El Cabildo y el Círculo de Empresarios (CEST) sellan una alianza para impulsar el desarrollo del sur de Tenerife

El Cabildo de Tenerife y el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) han firmado un protocolo de colaboración para reforzar la cooperación entre la administración insular y el tejido empresarial con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del sur de la isla.

El acuerdo, suscrito por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el presidente del CEST, Francisco Javier Cabrera, establece un marco de trabajo para promover iniciativas en movilidad, empleo, innovación, comercio, turismo, formación y sostenibilidad. Ambas entidades también colaborarán en la organización de estudios y foros para identificar las principales necesidades del territorio y coordinar proyectos que mejoren la competitividad y la calidad de vida en una de las zonas con mayor dinamismo económico de Canarias.