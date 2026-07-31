La Aemet prevé calima y 37 grados en Tenerife este sábado
La Aemet prevé cielos poco nubosos, polvo en suspensión en medianías y cumbres, y temperaturas superiores a 34 grados en zonas del sur de la Isla
Tenerife afrontará este sábado, 1 de agosto, una nueva jornada marcada por la calima en medianías y cumbres, el predominio de cielos poco nubosos y temperaturas elevadas en varias zonas de la Isla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La jornada estará dominada por un ambiente estable, con algunos intervalos nubosos en costas durante la madrugada y las primeras horas del día. A partir de entonces, predominarán los claros en la mayor parte del territorio insular.
El calor seguirá siendo uno de los principales protagonistas. La Aemet prevé que se superen los 34 grados en medianías orientadas al sur, así como en cumbres y medianías del sur de la dorsal. En esas zonas no se descarta que se alcancen de forma local los 37 grados.
En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas previstas se situarán entre los 24 grados de mínima y los 31 grados de máxima.
Calima en medianías y cumbres
La previsión para Tenerife incluye calima en medianías y cumbres, dentro de un episodio que afectará también al resto de islas montañosas. El polvo en suspensión será más perceptible en zonas altas, aunque podrá contribuir a aumentar la sensación de ambiente seco y cargado.
Las temperaturas mínimas también se mantendrán elevadas en las zonas más afectadas por el calor. En medianías del sur y áreas de cumbre, los valores nocturnos rondarán los 22 a 24 grados, lo que puede dificultar el descanso en algunos puntos.
En las zonas altas del norte de Tenerife, la Aemet prevé máximas de entre 32 y 34 grados, por lo que el calor no se limitará únicamente al sur de la Isla.
Viento del norte con intervalos fuertes
El viento soplará en Tenerife entre flojo y moderado de componente norte. Durante la segunda mitad del día podrá intensificarse de forma ocasional en los extremos nordeste y oeste de la Isla.
La previsión no descarta intervalos fuertes en esas zonas, especialmente por la tarde. En el resto del territorio, el viento será en general más moderado.
En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, con marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada. También se espera mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros y presencia de calima.
Gran Canaria seguirá con los valores más altos
Aunque Tenerife tendrá temperaturas elevadas, Gran Canaria volverá a registrar los valores más destacados del archipiélago. En cumbres y medianías del sur y oeste se esperan 37 grados, sin descartar registros locales de 39 grados.
En medianías del norte grancanario, especialmente en el valle de Agaete, también se prevé superar los 34 grados y alcanzar localmente los 37 grados. En las zonas más afectadas, las mínimas podrán no bajar de 26 a 28 grados.
En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión marca entre 23 y 28 grados, con valores más suaves que en las medianías y cumbres de la isla.
Calor también en el resto de Canarias
En Lanzarote, predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte durante la madrugada y primeras horas. Habrá calima en altura y se podrán alcanzar los 34 grados en zonas bajas de la vertiente sureste. En Arrecife, la previsión es de 22 a 34 grados.
En Fuerteventura, la Aemet prevé temperaturas de 34 grados en zonas de interior del este y sureste, sin descartar registros locales de 37 grados. En Puerto del Rosario, los termómetros se moverán entre 23 y 32 grados.
En La Gomera, se esperan 34 grados en cumbres y medianías orientadas al sur, con posibilidad de llegar localmente a 37 grados. En medianías del norte se alcanzarán entre 30 y 32 grados, y de forma puntual los 34 grados.
En La Palma, las medianías podrán situarse entre 30 y 32 grados, con posibilidad de algún valor local de 34 grados. En cumbres y en la zona de El Paso se prevén también 34 grados.
En El Hierro, las medianías registrarán en general entre 30 y 32 grados, mientras que en cumbres y vertientes orientadas al sur y sureste será probable alcanzar los 34 grados.
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