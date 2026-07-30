Tolerancia cero contra el acoso sexual: seis locales de Santa Cruz de Tenerife se suman al protocolo del Cabildo

Seis locales de la noche de Santa Cruz de Tenerife se han incorporado al Protocolo para la Prevención de las Violencias Sexuales en Locales de Ocio Nocturno, impulsado por el Cabildo de Tenerife, una iniciativa que busca convertir discotecas, pubs, terrazas y salas de fiesta en espacios más seguros. Con estas nuevas adhesiones, la red alcanza los 15 locales repartidos entre Santa Cruz, Adeje, Arona y Puerto de la Cruz, además de contar con el respaldo de los cuatro ayuntamientos participantes.

Los nuevos negocios adheridos son Bulan Chill Out-Restaurant, The Red Lion British Pub, Bambú Lounge Tenerife, Azotea Urban 180, Dubliner y Sabbath. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que el objetivo es que la ciudadanía pueda disfrutar del ocio nocturno "en libertad, sin miedo, desde el respeto y la igualdad", mientras que la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, subrayó que la formación constituye la principal fortaleza de un protocolo que aspira a extenderse progresivamente al resto de municipios de la isla.

El protocolo nació el pasado verano con un objetivo claro: prevenir, detectar y actuar ante posibles situaciones de acoso o agresión sexual en los espacios de ocio nocturno. Para ello, los establecimientos que se adhieren asumen el compromiso de formar a toda su plantilla para identificar conductas de riesgo, intervenir de forma adecuada y ofrecer una primera atención a las víctimas, activando cuando sea necesario la coordinación con los servicios especializados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La iniciativa también contempla la entrega de una guía de recursos para las víctimas, campañas de sensibilización, la colocación de material informativo en varios idiomas, la mejora de la iluminación y otros elementos de seguridad en los locales, así como mecanismos de seguimiento para evaluar la eficacia del protocolo. Los nueve establecimientos que participaron en la primera fase ya han completado la formación prevista y este año se ha incorporado un sistema de enseñanza en vídeo para facilitar la participación del personal.