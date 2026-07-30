Economía
Tenerife premiará las mejores ideas de negocios medioambientales
El plazo para presentar proyectos permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre y el certamen repartirá 1.750 euros entre las iniciativas más innovadoras
El Cabildo de Tenerife y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife convocan la primera edición del Concurso de Ideas de Negocios Ambientales Vinculados a la Economía Circular, una iniciativa destinada a impulsar proyectos innovadores que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial verde de la isla. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.
El certamen está dirigido a empresarios y emprendedores con iniciativas vinculadas a la sostenibilidad. El jurado evaluará aspectos como la contribución a la economía circular, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el uso eficiente del agua y la energía, la reducción de emisiones y residuos, así como la viabilidad técnica y económica y el grado de innovación de cada propuesta.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que el objetivo es impulsar proyectos capaces de transformar el modelo productivo insular y consolidar a Tenerife como un territorio más sostenible. En la misma línea, el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, señaló que se valorarán especialmente las iniciativas con capacidad para convertirse en negocios viables que aporten soluciones reales a los retos ambientales.
Los tres mejores proyectos recibirán premios de 1.000, 500 y 250 euros, respectivamente, y la entrega de galardones está prevista para el próximo mes de noviembre. Con este concurso, el Cabildo refuerza su apuesta por la innovación y la economía circular como motores del desarrollo sostenible de Tenerife.
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