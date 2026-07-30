Tenerife busca aliados en Madrid y Bruselas para convertirse en el gran eje espacial del Atlántico

Tenerife quiere dejar de ser solo un lugar privilegiado para observar el universo y convertirse también en un territorio capaz de desarrollar tecnología espacial, controlar satélites, procesar datos y atraer empresas vinculadas a la nueva economía del espacio.

Con ese objetivo, este viernes 31 de julio será aprobada en el pleno de la corporación insular una moción de los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular que reclama la implicación del Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico y la Agencia Espacial Europea, conocida internacionalmente por sus siglas ESA, en la estrategia 'Tenerife Space Horizon'.

La iniciativa, firmada por los portavoces José Miguel Ruano (CC) y Lope Afonso (PP), pretende que las administraciones estatal y canaria promuevan ante la agencia europea una participación activa en los proyectos tecnológicos que se desarrollan en la isla.

La propuesta solicita expresamente el respaldo a la expansión de la Constelación Islas Canarias y del Telepuerto de Tenerife, así como la incorporación de los centros científicos y tecnológicos insulares a programas europeos de innovación espacial como ESA BIC, Horizonte Europa y CEF Digital.

También plantea la creación de esquemas de cofinanciación pública y privada que garanticen la continuidad de los proyectos y permitan convertir las inversiones científicas en actividad empresarial, transferencia tecnológica y empleo cualificado.

Una estrategia que ya dispone de infraestructuras

El planteamiento de CC y PP parte de que Tenerife no comienza desde cero. La isla dispone de centros de investigación, infraestructuras de telecomunicaciones, capacidad de computación y proyectos vinculados a la observación terrestre, la astrofísica, las comunicaciones por satélite y el tratamiento de datos.

Ese ecosistema se articula alrededor de Tenerife Space Horizon, la estrategia que integra las capacidades del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables —ITER—, el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife —PCTT— y el entorno de IACTEC.

Entre sus principales elementos figuran la Constelación Islas Canarias un grupo de satélites que se construirán en la isla y aportarán datos valiosos para múltiples funciones de vigilancia y control-, el futuro telepuerto insular y proyectos como Celeste, desarrollado por el Instituto de Astrofísica de Canarias para avanzar en tecnologías ópticas, instrumentación científica y aplicaciones relacionadas con el denominado nuevo espacio.

El objetivo es que Tenerife pueda intervenir en distintas fases de la cadena de valor espacial: desde la investigación y el desarrollo de componentes hasta la operación de satélites, la recepción de señales, el procesamiento de información y la creación de servicios para empresas e instituciones.

La posición geográfica de Canarias, entre Europa, África y América, se presenta como una de las ventajas competitivas del proyecto. A ella se suman la conectividad internacional de la isla, las infraestructuras tecnológicas del ITER, el conocimiento acumulado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y la posibilidad de crear espacios especializados para nuevas empresas.

850.000 euros para ampliar los polos científicos

La moción llega pocos días después de que el Consejo de Gobierno del Cabildo aprobara una inversión adicional de 850.000 euros para ampliar y modernizar los espacios gestionados por el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. La aportación responde, según la Corporación insular, al elevado nivel de ocupación de sus instalaciones y al creciente interés de empresas innovadoras por desarrollar sus proyectos desde Tenerife.

El nuevo crédito se destinará a obras de acondicionamiento, mejora de instalaciones, adquisición de equipamiento tecnológico, digitalización, incorporación de herramientas de gestión y creación de nuevos espacios para actividades científicas y empresariales.

La iniciativa coincide con una inversión adicional de 850.000 euros para ampliar y modernizar los polos del Parque Científico y Tecnológico ante el creciente interés de empresas innovadoras.

Entre las instalaciones que se beneficiarán se encuentran el edificio de Cuevas Blancas, los nuevos espacios del parque tecnológico, Barranco Grande, Nanotec, Innovaparq ULL e IACTEC, además del plan de digitalización del propio PCTT.

Con este incremento, la aportación específica de capital iniciada en 2025 pasa de 567.000 euros a 1,4 millones. La modificación presupuestaria eleva, además, el crédito disponible para el proyecto durante 2026 desde 681.000 hasta 1.531.000 euros.

Esta financiación es independiente de la inversión plurianual de 1,3 millones de euros destinada a construir la Sala Limpia de Cuevas Blancas, una instalación especialmente preparada para actividades científicas y tecnológicas que requieren ambientes controlados y niveles muy reducidos de contaminación.

Juan José Martínez, en el centro, durante el encuentro South Summit Madrid para presentar el 'Aeroespacial Valley' de la Isla / E.D.

La nueva aportación permitirá, por tanto, desarrollar actuaciones complementarias y ampliar la capacidad de acogida de empresas de base tecnológica. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, sostiene que la práctica ocupación total de los espacios del parque demuestra que cada vez más compañías quieren desarrollar sus proyectos desde la isla. “Nuestra responsabilidad es seguir creciendo, generar nuevas oportunidades y ofrecer infraestructuras de primer nivel que permitan atraer talento, inversión y empleo de alta cualificación”, afirma.

La presidenta defiende que la innovación debe contribuir a diversificar la economía insular y ofrecer oportunidades profesionales a los jóvenes en sectores relacionados con la ciencia, la tecnología y la digitalización.

De las infraestructuras a la actividad empresarial

La ampliación de los polos científicos añade un elemento concreto a la estrategia espacial defendida en la moción. Tenerife necesita respaldo estatal y europeo para abordar proyectos de mayor dimensión, pero también espacios en los que puedan instalarse las compañías que desarrollen productos y servicios a partir de esas infraestructuras.

El reto no consiste únicamente en construir antenas, centros de control o instalaciones científicas. La estrategia pretende que el conocimiento generado en el IAC, el ITER, IACTEC, la Universidad de La Laguna y el PCTT se traslade al tejido productivo local. La entrada en programas de la ESA podría facilitar ese proceso mediante el acceso a financiación, asesoramiento técnico, redes empresariales y mecanismos de incubación para compañías emergentes.

Las incubadoras ESA BIC, mencionadas en la moción, están destinadas precisamente a apoyar empresas que utilizan tecnologías espaciales o que desarrollan aplicaciones comerciales a partir de datos, comunicaciones y sistemas procedentes del sector. El acceso a Horizonte Europa y CEF Digital permitiría igualmente captar recursos para investigación, conectividad, digitalización y desarrollo de infraestructuras estratégicas.

Un nodo atlántico entre tres continentes

La aspiración del Cabildo es consolidar Tenerife como un nodo tecnológico del Atlántico capaz de conectar proyectos europeos con África y América. Para ello, la isla deberá combinar sus ventajas geográficas con una oferta suficiente de infraestructuras, financiación, formación especializada y espacios empresariales. La inversión adicional en el Parque Científico y Tecnológico responde a una de esas necesidades. La moción que se debatirá el viernes busca cubrir otra: sumar a las administraciones española y canaria y a las instituciones europeas a una estrategia que necesita alianzas para ganar escala.

El planteamiento es que Tenerife no se limite a albergar centros científicos de prestigio, sino que sea capaz de convertir ese conocimiento en empresas, servicios tecnológicos y puestos de trabajo de alta cualificación.

El pleno del Cabildo deberá pronunciarse ahora sobre una iniciativa que pretende reforzar la posición de la isla en un sector en expansión. Tenerife ya cuenta con investigadores, proyectos e infraestructuras en desarrollo. El siguiente paso será conseguir los socios y la financiación necesarios para transformarlos en un verdadero polo tecnológico y espacial del Atlántico.