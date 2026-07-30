Tenerife afronta este viernes otro día de calor, calima y hasta 36 grados

Tenerife afrontará este viernes una nueva jornada marcada por el calor, la calima y los cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Isla tendrá algunos intervalos de nubes altas y presencia de nubes bajas a primeras y últimas horas en zonas bajas del norte. En el resto del territorio predominará el tiempo estable, con ambiente seco y temperaturas elevadas, especialmente en medianías y zonas altas.

La Aemet prevé que amplias zonas de medianías y cotas altas de Tenerife alcancen entre 32 y 34 grados, principalmente en el área metropolitana y en las vertientes este, sur y oeste. En esos puntos se podrán alcanzar o superar los 35 grados, sin descartar valores locales de 36 grados.

En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas previstas se situarán entre los 24 grados de mínima y los 31 grados de máxima.

Calima significativa en medianías y cumbres

La previsión incluye calima en zonas altas, que podrá ser significativa en medianías y cumbres de Tenerife. El polvo en suspensión se mantendrá por encima de las zonas bajas, aunque podrá afectar a la visibilidad en cotas medias y altas.

Este episodio coincide con la entrada de una masa de aire cálido y seco que continuará afectando a Canarias durante los próximos días. En Tenerife, las temperaturas mínimas también podrán ser elevadas en algunas zonas, con valores que podrían rondar los 22 a 24 grados durante la noche.

La combinación de calor, calima y baja humedad mantiene un escenario de especial atención en áreas de monte y espacios expuestos.

Viento del nordeste con rachas fuertes

El viento soplará moderado del nordeste en Tenerife, con intervalos de fuerte en la franja costera del sudeste y en el extremo noroeste.

En esas zonas será probable alguna racha ocasional muy fuerte de madrugada, sin descartarlas durante la mañana. En las costas del suroeste se esperan brisas, mientras que en las cumbres centrales el viento será flojo a moderado de componente sur.

El estado del mar en Canarias estará condicionado por viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del nordeste de 1 a 2 metros.

Gran Canaria registrará los valores más altos

En el conjunto del archipiélago, Gran Canaria será la isla donde se esperan las temperaturas más elevadas. En cumbres y medianías del sur y oeste se prevé alcanzar los 37 grados, sin descartar registros locales de 39 grados.

También se podrán superar los 34 grados en medianías del norte, especialmente en el valle de Agaete. En las zonas más cálidas, las mínimas podrían no bajar de 26 a 28 grados, lo que dejará una noche especialmente calurosa.

En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión marca entre 23 y 27 grados, con valores más contenidos que en el interior y el sur de la isla.

Calor en el resto de Canarias

En Lanzarote, el cielo estará poco nuboso o despejado, con calima en altura y máximas en ascenso. Se podrán alcanzar los 30 a 32 grados en el interior y en las costas del sureste, sin descartar valores locales de 34 grados.

En Fuerteventura, las temperaturas podrán llegar a 34 grados en zonas de interior y del sureste. El viento será moderado del nordeste.

En La Gomera, se esperan 34 grados en cumbres y medianías del sur, sin descartar valores locales de 37 grados. En medianías del norte, las máximas se situarán entre 30 y 32 grados.

En La Palma, será probable alcanzar los 30 a 32 grados en medianías y los 34 grados en cumbres y en la zona de El Paso.

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En El Hierro, la previsión apunta a máximas de 34 grados en cumbres y medianías, especialmente del sur, con calima en medianías y cumbres.