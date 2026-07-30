Las tartas de queso de Tenerife que conquistan a los amantes del dulce: sabores únicos y elaboraciones artesanales
Sus productos se preparan de manera artesanal y utilizan quesos caanrios
La tarta de queso celebra hoy su día mundial y en Tenerife existe un establecimiento que ha convertido este postre en su especialidad. Se trata de Varguita Cheesecake, una marca de la isla que se ha hecho un hueco entre los más golosos gracias a sus elaboraciones artesanales y su apuesta por los quesos canarios.
El proyecto se ha consolidado como uno de los referentes de la repostería tinerfeña. En 2024 consiguió el primer premio en la categoría profesional del Primer Concurso de Tartas de Queso de Canarias en Pinolere, por su receta original elaborada con quesos canarios.
Elaboradas con quesos canarios
Varguita Cheesecake utiliza exclusivamente quesos canarios, apostando por productos de kilómetro cero y recetas en las que el queso cobra el protagonismo. Además, ofrece una textura cremosa y un equilibro perfecto que hacen que sus tartas sean un imprescindible para cualquier celebración o evento.
Diferentes sabores
Aunque su tarta original es la gran protagonista, Varguita Cheesecake cuenta con una amplia variedad de sabores para adaptarse a todos los gustos.
Entre sus elaboraciones destacan:
- La Primerísima (Original): la receta premiada de la marca, elaborada con dos quesos artesanales canarios, cabra y oveja.
- Varguita de Queso Ahumado: una versión con queso ahumado del norte de Tenerife premiado en la Feria Pinolere.
- Varguita de Queso Azul: una opción pensada para los auténticos amantes del queso, con un sabor más intenso y personalidad propia.
Además, cuenta con propuesta con algunos de los dulces más populares como Oreo, dulce de elche, crema Lotus, pistacho y chocolate. También dispone de
Tres tiendas en Tenerife
Su trabajo y calidad ha ayudado al crecimiento de la marca, ampliando así su presencia en la isla. Actualmente, cuenta con establecimientos en:
- El Médano: calle Hermano Pedro, 5.
- La Laguna: calle Herradores, 86.
- San Isidro (Granadilla de Abona): calle Santa María de la Cabeza, 8.
Con su propuesta basada en las tartas de queso elaborada con productos locales, la marca se ha convertido en una parada obligatoria en Tenerife para los amantes de este dulce.
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