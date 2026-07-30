Seis locales de Santa Cruz de Tenerife se suman al protocolo del Cabildo para prevenir agresiones sexuales en el ocio nocturno

El Cabildo de Tenerife ha incorporado seis establecimientos de Santa Cruz de Tenerife al Protocolo para la Prevención de las Violencias Sexuales en Locales de Ocio Nocturno, una iniciativa destinada a reforzar la seguridad en discotecas, pubs, terrazas y salas de fiesta mediante la prevención, la detección precoz y la actuación ante posibles casos de acoso o agresión sexual.

Con esta adhesión, la red alcanza los 15 establecimientos distribuidos entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife, Adeje, Arona y Puerto de la Cruz, además de contar con la participación de los cuatro ayuntamientos implicados.

Los nuevos establecimientos adheridos son Bulan Chill Out-Restaurant, The Red Lion British Pub, Bambú Lounge Tenerife, Azotea Urban 180, Dubliner y Sabbath, cuyos responsables han suscrito el compromiso de formar a sus plantillas y aplicar las medidas previstas en el protocolo.

Una red que seguirá creciendo en la Isla

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que el objetivo de esta iniciativa es que la ciudadanía pueda disfrutar del ocio nocturno “en libertad, sin miedo, desde el respeto y la igualdad”. En este sentido, señaló que el protocolo proporciona herramientas para prevenir situaciones de violencia sexual y para actuar de forma adecuada cuando se produzcan.

Además, avanzó que la intención de la Corporación insular es seguir extendiendo esta red a otros municipios de la Isla para que un mayor número de establecimientos cuenten con personal formado y procedimientos de actuación frente a posibles casos de acoso o agresión sexual.

Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, subrayó que la principal fortaleza del programa reside en la formación que reciben los trabajadores de los locales, ya que les permite identificar situaciones de riesgo, prestar una primera atención a las víctimas y coordinarse con los recursos especializados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La incorporación de estos seis negocios culmina el trabajo desarrollado durante los últimos meses entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que se adhirió al protocolo el pasado mes de febrero. Desde entonces, ambas administraciones mantuvieron reuniones con representantes del sector del ocio nocturno para dar a conocer la iniciativa y favorecer la incorporación voluntaria de los establecimientos.

La concejala de Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, defendió la importancia de la prevención y la formación para combatir la violencia machista y valoró la coordinación entre las administraciones y el sector empresarial para mejorar la protección de las mujeres durante el ocio nocturno.

Formación y medidas de prevención

El protocolo contempla la formación específica de las plantillas, la colocación de material informativo y de sensibilización en varios idiomas, la adecuación de determinados espacios de los locales para reforzar la seguridad, la coordinación con los servicios especializados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como campañas de sensibilización y sistemas de seguimiento de las actuaciones.

Durante el acto de adhesión, el propietario del pub Dubliner, Luis Gorostiza, explicó que los establecimientos quieren desempeñar un papel más activo para detectar posibles situaciones de riesgo antes de que deriven en una agresión, ya que muchas víctimas encuentran dificultades para comunicar lo que les está ocurriendo.

La iniciativa comenzó a implantarse el pasado verano en nueve establecimientos de Adeje, Arona y Puerto de la Cruz, cuyos trabajadores ya han completado la formación inicial prevista. Además, este año el programa incorpora un sistema de formación en vídeo que complementa las sesiones presenciales y facilita la participación del personal del sector, adaptándose a sus horarios laborales.