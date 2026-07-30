Santa Cruz refuerza las ayudas sociales con nuevas tarjetas financiadas por la Fundación DinoSol

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DinoSol, de la cadena canaria de supermercados Hiperdino, firman un convenio para reforzar las ayudas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de nuevas tarjetas básicas para la compra de alimentos y productos de primera necesidad. La iniciativa amplía el sistema de Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) que utiliza el Consistorio chicharrero desde 2022.

La principal novedad del acuerdo es que la Fundación DinoSol destinará el equivalente al 3% de la facturación anual de estas tarjetas a la emisión de nuevos títulos de compra, lo que permitirá aumentar la capacidad de respuesta de los servicios sociales sin generar un coste adicional para las arcas municipales.

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El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que la colaboración público-privada permitirá atender con mayor rapidez las situaciones de necesidad, mientras que la presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez, subrayó el compromiso social de la entidad con las familias de las islas. Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, recordó que este sistema ofrece mayor autonomía y dignidad a las personas beneficiarias y facilitará una respuesta inmediata en casos de emergencia social.