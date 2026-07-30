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El Rosario logra la máxima nota en transparencia por quinto año consecutivo

El municipio obtiene un 10 en la evaluación del Comisionado de Transparencia y supera la media de Canarias y de los ayuntamientos del Archipiélago

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, junto al concejal de Transparencia, Eric Díaz.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, junto al concejal de Transparencia, Eric Díaz. / E. D.

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El Ayuntamiento de El Rosario ha obtenido la máxima calificación, 10 sobre 10, en el Índice de Transparencia de Canarias 2025, elaborado por el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias, consolidando cinco años consecutivos con una nota de sobresaliente. Además, el municipio supera la media del sector público canario (8,87) y la de los 88 ayuntamientos del Archipiélago (8,71).

El alcalde, Escolástico Gil, destacó que este resultado refleja el trabajo del personal municipal para garantizar una gestión pública abierta y accesible, mientras que el concejal de Transparencia, Eric Díaz, afirmó que la máxima puntuación supone un incentivo para seguir reforzando la calidad de la administración. La evaluación analiza el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de las 414 entidades públicas sujetas a la legislación canaria de transparencia.

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