El Recinto Ferial acogerá 'Renacer Tenerife', la primera feria de oncología integrativa de Canarias
El evento, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre con entrada gratuita, ofrecerá charlas, talleres, asesoramiento, campañas de prevención y apoyo a pacientes con cáncer, familiares y cuidadores.
El Recinto Ferial de Tenerife será escenario del 25 al 27 de septiembre de la primera edición de ‘Renacer Tenerife’, una feria dedicada a la oncología integrativa que nace con el objetivo de ofrecer información, prevención y acompañamiento a personas con cáncer, supervivientes, familiares y cuidadores.
La cita, de acceso gratuito, reunirá durante tres días a hospitales, instituciones públicas, asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios para acercar herramientas prácticas relacionadas con el autocuidado, la educación en salud y el bienestar físico y emocional de quienes afrontan o han afrontado un proceso oncológico.
La iniciativa fue presentada este miércoles por representantes del Recinto Ferial de Tenerife, el Cabildo y la organización del evento, que destacaron su vocación de convertirse en un espacio de referencia para complementar la atención sanitaria con recursos de apoyo y prevención.
Un espacio para pacientes, familias y profesionales
La programación incluirá actividades dirigidas tanto a pacientes como a familiares y ciudadanía en general, con el propósito de facilitar información rigurosa sobre la enfermedad y reducir la incertidumbre que suele acompañar al diagnóstico y al tratamiento del cáncer.
El evento cuenta con el respaldo del Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC), la Red Internacional de Yoga Oncológico, la Fundación Carrera por la Vida, Pequeño Valiente, la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia, ÁMATE, la Asociación de Enfermería Canaria Oncológica y la asociación No Somos de Segunda, entre otras entidades.
Además, participarán especialistas del Hospital Universitario de Canarias (HUC), el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), el Hospital San Juan de Dios y Hospitales Universitarios San Roque, que abordarán distintos aspectos relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.
Donación de sangre y prevención
Entre las acciones previstas figura una campaña de donación de sangre organizada por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), así como una iniciativa del Cabildo de Tenerife centrada en la prevención de los daños provocados por la exposición al sol.
Durante la presentación, el vicepresidente del Recinto Ferial, Manuel Fernández, señaló que la institución pone sus instalaciones al servicio de un proyecto con un importante impacto sanitario y social, mientras que la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, subrayó la necesidad de ofrecer apoyo no solo a los pacientes, sino también a las personas que desempeñan labores de cuidado y acompañamiento.
Por su parte, la directora de la feria, Yaiza Díaz, explicó que el proyecto surgió a partir de una experiencia personal y pretende ofrecer respuestas útiles más allá del ámbito hospitalario, favoreciendo el acceso a información contrastada y recursos de apoyo.
La celebración de esta primera edición coincide con un contexto de aumento de la incidencia del cáncer. Según los datos facilitados por la organización, España registrará cerca de 302.000 nuevos casos de cáncer en 2026, mientras que en Canarias se diagnostican alrededor de 12.000 nuevos casos cada año, una realidad que ha impulsado la creación de este encuentro dedicado a la prevención, la divulgación y el acompañamiento integral.
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