La Policía Local de Santiago del Teide reclama reforzar la plantilla y mejorar sus condiciones laborales
Los agentes denuncian falta de efectivos y reclaman el abono de noches y festivos, además de la jornada de 35 horas
El conflicto entre la Policía Local de Santiago del Teide y el Ayuntamiento continúa sumando capítulos. Después de que los agentes denunciaran la falta de efectivos para prestar el servicio y reclamaran mejoras en sus condiciones laborales, Coalición Canaria ha instado al alcalde, Emilio Navarro (PP), a abrir una negociación que permita desbloquear la situación.
Los policías sostienen que la plantilla actual es insuficiente para atender las necesidades del municipio. Además, reclaman el abono de las noches y los festivos, así como la implantación de la jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos del Ayuntamiento.
Coalición Canaria reclama una negociación
En este contexto, el grupo municipal nacionalista considera que la falta de diálogo entre el gobierno local y los representantes de los cuerpos de seguridad está prolongando un conflicto que, a su juicio, repercute tanto en las condiciones de trabajo de los agentes como en el servicio que se presta a vecinos y visitantes.
Por ello, Coalición Canaria reclama la convocatoria urgente de una mesa de negociación para abordar las reivindicaciones de la Policía Local e intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. La formación sostiene que corresponde al Ayuntamiento liderar las conversaciones y evitar que la situación continúe enquistándose.
Emilio Navarro, emplazado a convocar una mesa de diálogo
En representación de la formación, el secretario local de Coalición Canaria, Fidel Montesdeoca, afirmó que "un conflicto de estas características no puede enquistarse por falta de diálogo o de iniciativa política" y pidió al alcalde que convoque "de manera urgente" una mesa de negociación con los representantes de la Policía Local. El objetivo, según sostuvo, es alcanzar un acuerdo que permita poner fin a un conflicto que afecta tanto a la plantilla como al servicio que recibe la ciudadanía.
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