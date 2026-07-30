El Parque Nacional del Teide ya se abastece con energía solar gracias a un nuevo sistema de autoconsumo
La Consejería de Transición Ecológica instala una microred fotovoltaica con baterías en El Portillo que permitirá suministrar electricidad a los edificios públicos sin recurrir a grupos electrógenos.
Los edificios públicos situados entre El Portillo Alto y El Portillo Bajo, en el Parque Nacional del Teide, comenzarán a abastecerse de electricidad mediante un sistema de autoconsumo basado en energía solar, tras la puesta en marcha de una nueva instalación promovida por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.
La actuación ha consistido en la implantación de una microred eléctrica aislada formada por una instalación fotovoltaica y un sistema de almacenamiento mediante baterías, lo que permitirá garantizar el suministro energético incluso cuando no haya producción solar.
El proyecto ha sido ejecutado por la empresa pública Tragsa con una inversión de 500.000 euros, financiada a través de los fondos europeos Next Generation, y elimina la dependencia de los grupos electrógenos alimentados con combustibles fósiles que hasta ahora abastecían estas instalaciones.
Según explicó el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata, la incorporación de energías renovables en un entorno protegido como el Parque Nacional del Teide permitirá mejorar el funcionamiento de los servicios públicos al tiempo que se reduce el impacto ambiental de estas instalaciones.
Menos emisiones y mayor autonomía energética
Hasta ahora, el suministro eléctrico en la zona de El Portillo dependía exclusivamente de grupos electrógenos, un sistema que implicaba un elevado consumo de combustible, mayores costes de mantenimiento y limitaciones operativas.
Con la nueva infraestructura, la electricidad generada por los paneles solares abastecerá directamente a los edificios públicos durante el día, mientras que las baterías almacenarán la energía sobrante para garantizar el suministro durante la noche o en momentos de baja radiación solar.
Desde la Consejería destacan que esta actuación supone un paso más en la estrategia de implantación de energías renovables en espacios públicos y protegidos de Canarias, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más sostenible y reducir las emisiones asociadas al consumo energético.
Para el Ejecutivo autonómico, el proyecto demuestra que es posible compatibilizar la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos del Archipiélago con la incorporación de soluciones energéticas limpias y eficientes.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
- Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
- Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños