El Parque Nacional del Teide ya se abastece con energía solar gracias a un nuevo sistema de autoconsumo

Los edificios públicos situados entre El Portillo Alto y El Portillo Bajo, en el Parque Nacional del Teide, comenzarán a abastecerse de electricidad mediante un sistema de autoconsumo basado en energía solar, tras la puesta en marcha de una nueva instalación promovida por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

La actuación ha consistido en la implantación de una microred eléctrica aislada formada por una instalación fotovoltaica y un sistema de almacenamiento mediante baterías, lo que permitirá garantizar el suministro energético incluso cuando no haya producción solar.

El proyecto ha sido ejecutado por la empresa pública Tragsa con una inversión de 500.000 euros, financiada a través de los fondos europeos Next Generation, y elimina la dependencia de los grupos electrógenos alimentados con combustibles fósiles que hasta ahora abastecían estas instalaciones.

Según explicó el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata, la incorporación de energías renovables en un entorno protegido como el Parque Nacional del Teide permitirá mejorar el funcionamiento de los servicios públicos al tiempo que se reduce el impacto ambiental de estas instalaciones.

Menos emisiones y mayor autonomía energética

Hasta ahora, el suministro eléctrico en la zona de El Portillo dependía exclusivamente de grupos electrógenos, un sistema que implicaba un elevado consumo de combustible, mayores costes de mantenimiento y limitaciones operativas.

Con la nueva infraestructura, la electricidad generada por los paneles solares abastecerá directamente a los edificios públicos durante el día, mientras que las baterías almacenarán la energía sobrante para garantizar el suministro durante la noche o en momentos de baja radiación solar.

Desde la Consejería destacan que esta actuación supone un paso más en la estrategia de implantación de energías renovables en espacios públicos y protegidos de Canarias, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más sostenible y reducir las emisiones asociadas al consumo energético.

Para el Ejecutivo autonómico, el proyecto demuestra que es posible compatibilizar la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos del Archipiélago con la incorporación de soluciones energéticas limpias y eficientes.