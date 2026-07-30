La Orotava acogerá el primer Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional los días 2 y 3 de octubre

La Orotava se convertirá los próximos 2 y 3 de octubre en el punto de encuentro de expertos de todo el país con la celebración del I Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional, una cita impulsada por el Cabildo de Tenerife que busca situar el patrimonio textil tradicional en el centro del debate sobre su conservación, estudio y divulgación.

El congreso se desarrollará en el Centro de la Cultura de La Orotava y contará con la participación de 11 ponentes procedentes de otras comunidades.

Ponencias, mesas redondas y exposiciones

Además, La Orotava acogerá en las semanas previas una programación complementaria integrada por ponencias, encuentros, mesas redondas y exposiciones, abiertas tanto a especialistas como al público general.

Según destacó el alcalde, Francisco Linares, la elección de La Orotava responde a la trayectoria del municipio en la conservación y difusión del patrimonio cultural. A su juicio, este tipo de encuentros contribuyen a preservar una de las manifestaciones más representativas de la identidad canaria y a transmitir su valor histórico a las nuevas generaciones.

El Cabildo prevé que este primer congreso se consolide como un foro de referencia nacional para el estudio de la indumentaria tradicional, abordándola desde perspectivas históricas, antropológicas, etnográficas, artesanales e innovadoras, con el propósito de favorecer la investigación y garantizar la preservación de este legado cultural.