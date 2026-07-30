Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de vandalismo en Santa CruzNueva ciudad en el sur de TenerifeDrones acuáticos para evitar ahogamientosLuces de Navidad en La LagunaCD TenerifeTiempo en TenerifeGuanches en Tenerife
instagramlinkedin

La Orotava acogerá el primer Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional los días 2 y 3 de octubre

El encuentro, impulsado por el Cabildo de Tenerife, reunirá a 11 especialistas de distintos puntos de España para analizar y divulgar el patrimonio textil tradicional desde perspectivas históricas, etnográficas y artesanales.

Romeras con indumentaria tradicional durante la romería de San Benito 2026

Romeras con indumentaria tradicional durante la romería de San Benito 2026

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La Orotava se convertirá los próximos 2 y 3 de octubre en el punto de encuentro de expertos de todo el país con la celebración del I Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional, una cita impulsada por el Cabildo de Tenerife que busca situar el patrimonio textil tradicional en el centro del debate sobre su conservación, estudio y divulgación.

El congreso se desarrollará en el Centro de la Cultura de La Orotava y contará con la participación de 11 ponentes procedentes de otras comunidades.

Ponencias, mesas redondas y exposiciones

Además, La Orotava acogerá en las semanas previas una programación complementaria integrada por ponencias, encuentros, mesas redondas y exposiciones, abiertas tanto a especialistas como al público general.

Según destacó el alcalde, Francisco Linares, la elección de La Orotava responde a la trayectoria del municipio en la conservación y difusión del patrimonio cultural. A su juicio, este tipo de encuentros contribuyen a preservar una de las manifestaciones más representativas de la identidad canaria y a transmitir su valor histórico a las nuevas generaciones.

Noticias relacionadas y más

El Cabildo prevé que este primer congreso se consolide como un foro de referencia nacional para el estudio de la indumentaria tradicional, abordándola desde perspectivas históricas, antropológicas, etnográficas, artesanales e innovadoras, con el propósito de favorecer la investigación y garantizar la preservación de este legado cultural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  2. El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
  3. Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
  4. Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
  5. Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
  6. Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
  7. Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
  8. Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños

La Orotava acogerá el primer Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional los días 2 y 3 de octubre

La Orotava acogerá el primer Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional los días 2 y 3 de octubre

Seis locales de Santa Cruz de Tenerife se suman al protocolo del Cabildo para prevenir agresiones sexuales en el ocio nocturno

Seis locales de Santa Cruz de Tenerife se suman al protocolo del Cabildo para prevenir agresiones sexuales en el ocio nocturno

Ya hay fecha para el inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur: comenzará en otoño de 2027

Ya hay fecha para el inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur: comenzará en otoño de 2027

La plataforma contra los vertidos en Playa Jardín califica de “muy preocupante” que el Ayuntamiento no informara del último episodio de contaminación

La plataforma contra los vertidos en Playa Jardín califica de “muy preocupante” que el Ayuntamiento no informara del último episodio de contaminación

Adepac volverá a concentrarse ante el Cabildo de Tenerife para exigir que se cumpla el convenio del refugio

Adepac volverá a concentrarse ante el Cabildo de Tenerife para exigir que se cumpla el convenio del refugio

Multas de 200 euros e inmovilización del vehículo por este cambio del tubo de escape: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multas de 200 euros e inmovilización del vehículo por este cambio del tubo de escape: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Elrow XXL Tenerife 2026: fecha, entradas y todo lo que se sabe del festival en Costa Adeje

Elrow XXL Tenerife 2026: fecha, entradas y todo lo que se sabe del festival en Costa Adeje

Entran en vigor las restricciones por riesgo de incendios en Tenerife: esto es todo lo que queda prohibido

Entran en vigor las restricciones por riesgo de incendios en Tenerife: esto es todo lo que queda prohibido
Tracking Pixel Contents