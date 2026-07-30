Dos municipios de Tenerife, en riesgo extremo por radiación ultravioleta hasta el 3 de agosto

Dos municipios de Tenerife permanecerán en riesgo extremo por radiación ultravioleta (UV) entre este jueves, 30 de julio, y el próximo lunes, 3 de agosto, según la previsión de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Se trata de Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide, mientras que el resto de municipios de la Isla se mantendrá en riesgo muy alto, por lo que Sanidad insiste en extremar las medidas de protección frente al sol incluso en jornadas con presencia de nubes.

La previsión forma parte del seguimiento que realiza la Consejería de Sanidad dentro del Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Radiación Ultravioleta. Las autoridades recuerdan que la nubosidad no impide el paso de la radiación UV, por lo que existe riesgo de sufrir quemaduras solares aunque el cielo permanezca parcialmente cubierto.

Tenerife mantiene un riesgo muy elevado

Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide serán los únicos municipios tinerfeños con riesgo extremo durante este periodo. En el resto de la Isla, el nivel previsto es muy alto, una categoría que también obliga a reducir al máximo la exposición solar durante las horas centrales del día y a utilizar medidas de protección.

La Dirección General de Salud Pública recuerda que los niveles muy altos y extremos de radiación ultravioleta pueden provocar daños en la piel y en los ojos en poco tiempo si no se adoptan precauciones adecuadas.

El riesgo también afecta al resto de Canarias

La situación se extiende a prácticamente todo el Archipiélago. En El Hierro, todos los municipios estarán en riesgo extremo salvo La Frontera, donde el nivel será muy alto.

En La Palma, el riesgo será extremo en la mayor parte de la isla, mientras que San Andrés y Sauces, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, Breña Baja, Breña Alta y Santa Cruz de La Palma permanecerán en riesgo muy alto.

En La Gomera, únicamente Alajeró alcanzará el nivel extremo, mientras que el resto de municipios se mantendrá en riesgo muy alto.

Gran Canaria registrará riesgo extremo en prácticamente toda la isla, con la excepción de La Aldea de San Nicolás, Agaete y Gáldar, que permanecerán en riesgo muy alto.

En Fuerteventura, Betancuria y Antigua serán los municipios con riesgo extremo, mientras que el resto de localidades se situarán en riesgo muy alto.

Por su parte, Lanzarote y La Graciosa estarán mayoritariamente en riesgo extremo. Solo Yaiza, Tías, Tinajo y Arrecife permanecerán en riesgo muy alto.

Recomendaciones para evitar daños por la radiación UV

Ante esta previsión, la Consejería de Sanidad recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 18:00 horas siempre que sea posible. En caso de permanecer al aire libre, aconseja buscar zonas de sombra, utilizar ropa que cubra la piel, sombrero de ala ancha y gafas de sol homologadas con filtro ultravioleta.

Asimismo, recuerda la importancia de aplicar protector solar con un factor de protección igual o superior a 50 y renovarlo cada dos horas, así como después del baño o de una sudoración intensa.

Los especialistas advierten de que una exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede provocar quemaduras solares, lesiones oculares y favorecer el envejecimiento prematuro de la piel. A largo plazo, aumenta además el riesgo de desarrollar cáncer cutáneo, por lo que la prevención resulta especialmente importante en niños, personas mayores y quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.