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La Laguna activa un plan para garantizar el relevo generacional del comercio local

La estrategia combinará análisis de datos, formación, digitalización y participación del sector para evitar el cierre de negocios viables y reforzar su competitividad

Una tienda en la calle Tabares de Cala de La Laguna.

Una tienda en la calle Tabares de Cala de La Laguna. / Arturo Jiménez / t

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El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha La Laguna Conecta Comercio, una estrategia integral diseñada para afrontar uno de los principales desafíos del sector: garantizar el relevo generacional de los negocios de proximidad y evitar el cierre de establecimientos viables. El programa busca asegurar la continuidad, modernización y sostenibilidad del tejido comercial del municipio mediante un modelo basado en la participación del sector y el análisis de datos.

La iniciativa arrancará con un proceso de escucha activa en el que participarán comerciantes, asociaciones empresariales, zonas comerciales abiertas, personas emprendedoras y otros agentes económicos. El objetivo es elaborar un diagnóstico actualizado sobre la situación del comercio local, identificar necesidades relacionadas con la sucesión empresarial, la digitalización y la transmisión de negocios, y diseñar políticas públicas adaptadas a la realidad del sector.

El proyecto contará con una Asistencia Técnica de la Estrategia Local de Comercio y un Laboratorio de Datos, herramientas que permitirán recopilar información, generar indicadores y orientar la toma de decisiones del Ayuntamiento. Además, incluirá cinco acciones complementarias para mejorar la competitividad y visibilidad del comercio, entre ellas un podcast sobre experiencias de comerciantes, formación para reforzar la presencia en redes sociales, encuentros con medios de comunicación y creadores de contenido, actividades culturales en establecimientos y un espacio de aprendizaje sobre innovación, inteligencia artificial, ventas y transformación digital.

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El concejal accidental de Comercio, Fran Hernández, destacó que detrás de cada establecimiento hay empleo, familias y una parte esencial de la identidad de los pueblos y barrios del municipio, por lo que la estrategia pretende acompañar al sector en sus desafíos y dotarlo de herramientas para garantizar su continuidad. Con este programa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un comercio de proximidad más competitivo, innovador y preparado para afrontar los cambios del mercado.

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