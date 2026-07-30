La Laguna activa un plan para garantizar el relevo generacional del comercio local

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha La Laguna Conecta Comercio, una estrategia integral diseñada para afrontar uno de los principales desafíos del sector: garantizar el relevo generacional de los negocios de proximidad y evitar el cierre de establecimientos viables. El programa busca asegurar la continuidad, modernización y sostenibilidad del tejido comercial del municipio mediante un modelo basado en la participación del sector y el análisis de datos.

La iniciativa arrancará con un proceso de escucha activa en el que participarán comerciantes, asociaciones empresariales, zonas comerciales abiertas, personas emprendedoras y otros agentes económicos. El objetivo es elaborar un diagnóstico actualizado sobre la situación del comercio local, identificar necesidades relacionadas con la sucesión empresarial, la digitalización y la transmisión de negocios, y diseñar políticas públicas adaptadas a la realidad del sector.

El proyecto contará con una Asistencia Técnica de la Estrategia Local de Comercio y un Laboratorio de Datos, herramientas que permitirán recopilar información, generar indicadores y orientar la toma de decisiones del Ayuntamiento. Además, incluirá cinco acciones complementarias para mejorar la competitividad y visibilidad del comercio, entre ellas un podcast sobre experiencias de comerciantes, formación para reforzar la presencia en redes sociales, encuentros con medios de comunicación y creadores de contenido, actividades culturales en establecimientos y un espacio de aprendizaje sobre innovación, inteligencia artificial, ventas y transformación digital.

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El concejal accidental de Comercio, Fran Hernández, destacó que detrás de cada establecimiento hay empleo, familias y una parte esencial de la identidad de los pueblos y barrios del municipio, por lo que la estrategia pretende acompañar al sector en sus desafíos y dotarlo de herramientas para garantizar su continuidad. Con este programa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un comercio de proximidad más competitivo, innovador y preparado para afrontar los cambios del mercado.