La Victoria de Acentejo estrena la plaza de La Pólvora y mejora el servicio de taxis

La Victoria de Acentejo suma un nuevo espacio público en la carretera general con la apertura de la antigua plaza de La Pólvora, ahora renovada, y un nuevo local destinado al servicio de taxis. La actuación, inaugurada este jueves por el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife, se enmarca en el plan de transformación del principal eje urbano del municipio, donde en los últimos años se han ejecutado distintas intervenciones para mejorar la imagen del entorno, la accesibilidad y la movilidad.

El proyecto se levantó sobre una parcela adquirida previamente por el Consistorio y supuso una inversión cercana a los 400.000 euros, financiada de forma conjunta por el Ayuntamiento y el Cabildo a través del programa insular de Obras Prioritarias. El nuevo espacio incorpora una plaza para el uso vecinal y un inmueble destinado a los profesionales del taxi, que contarán con unas instalaciones específicas para desarrollar su actividad.

La nueva plaza y el local para taxis

La intervención busca reorganizar uno de los puntos más transitados del municipio y reforzar los servicios disponibles en la carretera general. En esa línea, se pretende mejorar las condiciones de trabajo del colectivo del taxi y ofrecer un servicio más cómodo tanto para los profesionales como para los usuarios. Al mismo tiempo, la plaza incorpora una nueva zona de estancia para los vecinos en un entorno que, hasta ahora, carecía de un espacio público de estas características.

El alcalde en la presentación del acto / El Día

En este contexto, además, la apertura de estas nuevas infraestructura responden a una estrategia de renovación urbana que el Ayuntamiento desarrolla desde hace varios años sobre la TF-217, la vía que atraviesa el casco de La Victoria de Acentejo y concentra buena parte de la actividad comercial y administrativa del municipio. En este corredor ya se ejecutaron actuaciones como la remodelación de la plaza Antigua, situada en la entrada desde La Matanza de Acentejo, la construcción de una nueva rotonda de acceso y la creación de un mural urbano para mejorar la imagen del entorno.

Nuevas actuaciones en la carretera general

Ahora, el Consistorio prevé mantener ese ritmo de inversiones durante los próximos meses. Entre los proyectos que preparan figuran la ampliación de aceras y la construcción de nuevos pasos de peatones elevados, con el objetivo de facilitar la movilidad peatonal y aumentar la seguridad vial en una carretera que soporta un elevado volumen de tráfico al conectar distintos municipios de la comarca de Acentejo.

Las mejoras también responden a una demanda del sector del taxi, que hasta ahora no disponía de un espacio propio para prestar el servicio. Con el nuevo local, los victorieros pretenden ofrecer unas instalaciones adaptadas a las necesidades del colectivo y reforzar un servicio considerado esencial para los desplazamientos dentro del municipio, especialmente para la población de mayor edad y los vecinos que residen en las medianías.

Por ello, el alcalde de La Victoria de Acentejo, Juan Antonio García, afirmó que la apertura de la plaza y del local para taxis representa "un nuevo avance en el objetivo de modernizar y transformar por completo la carretera general". Estos nuevos espacios no ponen fin a la transformación de la carretera general. El Ayuntamiento ya prepara nuevas intervenciones en este corredor, con el objetivo de consolidar la renovación del principal eje urbano del municipio mediante mejoras en la accesibilidad, la seguridad vial y el espacio público.