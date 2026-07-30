Ya hay fecha para el inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur: comenzará en otoño de 2027

Ya hay fecha para el inicio de los trabajos de construcción de la tan demandada nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur, el séptimo con más pasajeros de toda España (14 millones en 2025). Será en otoño de 2027, según anunciaron este jueves 30 de julio la directora de Ingeniería de Aena, Leticia de Marcos, y el director del grupo de aeropuertos de Canarias de la empresa, Luis López Chapí.

Los trabajos se harán en 57 fases y comenzarán por la reorganización del aparcamiento y la construcción de nuevas superficies antes de intervenir sobre la terminal, con el objetivo de mantener la operatividad de la infraestructura durante los trabajos.

Aena, la empresa público-privada que gestiona los aeropuertos de España, dio los detalles del proyecto de la nueva terminal, una actuación de más de 550 millones de euros cuya licitación se ha iniciado este mismo jueves y cuyo comienzo está previsto para el otoño de 2027 una vez se complete la tramitación ambiental simplificada actualmente en marcha. El proyecto multimillonario figura en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el conjunto de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031.

Tras los aparcamientos, la siguiente actuación será reordenar el espacio reservado para la estacion del tren del sur y a continuación se abordará la nueva terminal de pasajeros, unas primeras fases que tendrá una duración de unos 70 meses.

La mejora del también llamado aeropuerto Reina Sofía es una demanda de las administraciones tinerfeñas y los empresarios, pues sus instalaciones se habían quedado desfasados y obsoletas, y perjudicaban la imagen turístico de la Isla.

Un momento de la rueda de prensa ofrecida este jueves 30 de julio por Aena sobre la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur. / Miguel Barreto (Efe)

De hecho, el edifico actual de la terminal data de 1978. Se levantará otro con criterios de sostenibilidad y accesibilidad universal. Leticia de Marcos y Luis López aclararon que el aeropuerto estará plenamente operativo mientras se desarrollan los trabajos al ganarse progresivamente espacios, un total del 28% de nueva superficie, en paralelo al derribo hasta los cimientos de las viejas estructuras.

Aena aclaró que se busca una mejora y modernización de Tenerife Sur, más que un incremento de los pasajeros que recibe en este momento. Es la principal entrada de turistas a Tenerife. En paralelo, el gestor del aeropuerto busca soluciones al colapso en el acceso restringido de guaguas tras la entrada en vigor a principios de año del tasazo, como se llama a la tasa que ha empezado a cobrar a los transportistas.

Aena ha suspendido provisionalmente esa tasa hasta el final de este año para intentar que no se repitan escenas como las de principios de este mes, cuando por problemas en el sistema de acceso de las guaguas los turistas se enfrentaron a colas y esperas de más de media hora por el transporte. Además de la suspensión provisional de esta tasa, Aena ha colocado a trabajadores en las barreras de acceso para garantizar su pleno funcionamiento.