El guachinche de Tenerife que arrasa con su cocina canaria tradicional, carnes a la brasa y vista al Teide

Tenerife conserva lugares que mantienen viva la esencia de los guachinches tradicional. El Asador Guachinche El Miradero se ha convertido en una parada recomendada para quienes buscan disfrutar de la comida canaria casera y carnes a la brasa, en un entorno rodeado de naturaleza y con unas vistas privilegiadas al Teide.

Cocina canaria y carnes a la brasa

Su propuesta gastronómica apuesta por platos sencillos, tradicionales y pensados para compartir, ya que sus raciones son bastante generosas. Entre sus elaboraciones destacan platos como:

Queso asado con mojo y miel

Ropa Vieja

Papas arrugadas

Huevos al estampido

Croquetas

Pimientos de padrón

Otro de los grandes llamativos del guachinche son sus carnes a la brasa, entre las que destaca la parrillada de cerdo que incluye chuleta, bistec, puntas de costilla, chorizo, salchichas, chistorra y morcillas. Además de chuletón, entrecot o T-bone.

El guachinche ofrece diferentes platos de la gastronomía canaria / Tripadvisor

Un guachinche para disfrutar en familia

El vino también tiene un papel fundamental y es que el establecimiento ofrece vino de cosecha propia servido a granel, tanto tinto como blanco. Para culminar la experiencia, cuenta con postres caseros como el polvito uruguayo, la mousse de gofio o natillas.

El establecimiento cuenta con terraza, jardines y zonas exteriores donde disfrutar de la comida rodeado de naturaleza. Además, un espacio perfecto para que los niños puedan disfrutar de la naturaleza y divertirse durante su visita al guachinche.

Dónde se encuentra

Ubicado en la calle Hoya Canales, 7, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife). Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han probado la propuesta del establecimiento basada en las raciones generosas, elaboradas con productos locales a precios ajustados.

Abre de jueves a domingo de 13:00 a 17:00 horas para ofrecer servicio de almuerzos, mientras que el resto de días el guachinche permanece cerrado por descanso del personal.