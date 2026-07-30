El Gobierno de Puerto de la Cruz defiende su gestión en la alerta por contaminación de Playa Jardín: no había razones para cerrar la zona de baño

El Gobierno municipal de Puerto de la Cruz defiende que no había razones para cerrar de forma provisional Playa Jardín, la principal zona de baño del municipio norteño, después de que la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, el departamento que se encarga de controlar la calidad de las aguas de baño de las Islas, detectara un episodio de contaminación de “corta duración” en una de las calas del complejo entre el 22 y el 23 de junio. Este episodio coincidió con las fiestas de la Noche de San Juan, a las que asistieron miles de personas precisamente a Playa Jardín.

El tripartito formado por Partido Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) basa su tesis principalmente en que no considera oficial la forma en que Salud Pública comunicó esta contaminación "puntual". El 22 de junio, técnicos del organismo del Ejecutivo regional tomaron muestras de las aguas de Playa Jardín -tal y como hacen regularmente- y al día siguiente, día 23, con los resultados en la mano, la Dirección General llamó al Ayuntamiento y remitió un correo electrónico advirtiendo de que se habían detectado parámetros anómalos que aconsejaban su cierre provisional.

El Gobierno local portuense considera que esta llamada y este correo, confirmados por el propio Ayuntamiento y Salud Pública, no se corresponden con una notificación administrativa oficial, a través de un informe con registro de entrada. Recuerda que en los cuatro últimos cierres de Playa Jardín por contaminación biológica -uno duró 349 días, entre el 3 de julio de 2024 y el 17 de junio de 2025- Salud Pública sí envió notificaciones formales y oficiales con registro de entrada, siendo alcalde el socialista Marco González. “Se notificaron por registro de entrada, lo que confirma que la práctica habitual siempre ha sido el registro oficial, además de ser una obligación impuesta por la ley”, subraya el tripartito en un comunicado remitido este jueves 30 de julio.

Salud Pública había aclarado que en los avisos por llamada y correo electrónico del 23 de junio empleó “los cauces habituales para la adopción de la medida de prohibición temporal del baño en el punto de muestreo Playa Jardín PM5 (Playa Chica-Centro)”, conocida popularmente como El Charcón, una de las tres calas de Playa Jardín. El departamento de la Consejería de Sanidad asegura que son unos cauces protocolizados que se utilizan con todos los ayuntamientos de Canarias cuando se detectan analíticas que dan positivo en contaminación y precisa que son los consistorios, a tenor de estos avisos, los que tienen la competencia de decretar el cierre provisional de las zonas de baño.

La noticia sobre la presencia de bacterias contaminantes trascendió el pasado jueves 23 de julio, cuando el PSOE de Tenerife denunció que Náyade, el sistema de información oficial nacional sobre el estado de las aguas de baño del Ministerio de Sanidad, había detectado el episodio del 22 al 23 de junio y aconsejaba el cierre provisional de la playa. Esta base de datos se surte, en el caso de Canarias, de las informaciones que recibe de la propia Dirección de Salud Pública.

Certificado de la secretaria municipal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que acredita que no llegó ninguna notificación oficial sobre la contaminación en Playa Jardín. / E. D.

Un día después, el viernes 24 de julio, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ofrece una rueda de prensa para responder a los socialistas. En esa comparecencia, Afonso niega que el Ayuntamiento hubiese recibido una “notificación oficial” y entrega un certificado de la secretaria municipal para acreditarlo. No citó sin embargo la recepción del correo electrónico. Fue tres días después, en el pleno del pasado lunes 27 de julio, cuando el alcalde admite que el Consistorio sí había recibido el correo eléctrico pero que se abrió un día después de su envío, es decir, el 24 de junio. Afonso, no obstante, insiste en que no lo considera una comunicación oficial y reglamentaria, así como desmiente que esa revelación se pudiera interpretar como que se había retractado.

“Durante la tarde del 24 de junio”, aclara el Ayuntamiento en el comunicado enviado este jueves 30 de julio, “el alcalde tuvo acceso a un correo electrónico facilitado por el concejal competente [el responsable del área de Playas, Felipe Rodríguez] que advertía de la existencia del resultado discordante del día 22”. “Inmediatamente después”, matiza, “el Ayuntamiento remitió un oficio a Salud Pública comunicando los resultados de sus propias analíticas -que había encargado a una empresa “independiente”- y solicitando instrucciones expresas sobre cómo debía proceder ante la aparente contradicción entre los datos disponibles”.

El Gobierno municipal especifica que ese mismo 24 de junio, “Salud Pública realizó muestras de contraste cuyos resultados se encontraban dentro de los parámetros establecidos”. Añade que el 25 de junio tuvo entrada en el registro municipal la "primera comunicación administrativa formal" relativa al episodio. “En ella se trasladaba que, a la vista de los resultados de contraste, no debía mantenerse ninguna restricción al baño”.

Oficio enviado por el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, a Salud Pública sobre el episodio de contaminación del 22 al 23 de junio. / E. D.

El Gobierno municipal reconoce la existencia de un problema histórico y estructural de saneamiento en el entorno de Punta Brava, barrio que se encuentra justo al lado de Playa Jardín, donde hay una depuradora de aguas residuales y un emisario, pero considera necesario informar también de las actuaciones ejecutadas desde agosto de 2024: los ciclos intensivos de limpieza de las redes de saneamiento y pluviales, las intervenciones en colectores, arquetas e imbornales, la instalación de sistemas de alimentación eléctrica y control preventivo, la desconexión de caudales que sobrecargaban las estaciones de bombeo, la puesta en funcionamiento del tratamiento terciario y de los pozos filtrantes, la tramitación de la nueva concesión del ciclo integral del agua y las actuaciones para reparar el emisario submarino.

La reapertura de Playa Jardín tras el cierre de 2024 a 2025, efectuada el 17 de junio de 2025, “no fue”, según el grupo de gobierno, “una decisión arbitraria ni ajena al control sanitario”. “Se produjo después de una evolución favorable de los análisis, de más de cincuenta muestras realizadas diariamente por Salud Pública y de la ejecución de diferentes medidas correctoras y preventivas que a día de hoy se siguen ejecutando”. Desde entonces, remarca, la playa ha permanecido sometida a controles periódicos, que han dado resultados satisfactorios.

El equipo liderado por Leopoldo Afonso concluye que a excepción del episodio puntual del 22 de junio, todos los resultados confirman la calidad de las aguas de Playa Jardín y que ese episodio solo se localizó en la cala de El Charcón, en la que no se celebraron los festejos por la Noche de San Juan de la noche del 23 al 24 de junio.