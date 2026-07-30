Garachico sorprende a un creador de contenido: “Me recuerda al Día de los Muertos, es increíble”
Un vídeo publicado recientemente en TikTok muestra la reacción de un visitante al descubrir la espectacular decoración de las Fiestas Lustrales del Cristo de la Misericordia, celebradas en 2025
Garachico ha vuelto a llamar la atención en redes sociales gracias a la reacción de un creador de contenido que quedó sorprendido al descubrir una de las imágenes más singulares de sus Fiestas Lustrales del Cristo de la Misericordia.
El vídeo, publicado en TikTok por angelrevuelta6 hace apenas unos días, muestra al creador recorriendo una de las plazas del municipio y reaccionando ante una decoración realizada completamente con papel que, según sus propias palabras, le recordó al Día de los Muertos mexicano.
“Esta plaza ya es bonita de por sí. Ya con esta decoración me parece increíble”, comenta durante la grabación mientras observa los adornos que transformaron el espacio durante la celebración de 2025.
De Garachico a Santa Cecilia, el pueblo de "Coco"
Durante el vídeo, el visitante reconoce su sorpresa al encontrarse con una estética que no esperaba. “Nos han dicho que son como las fiestas del pueblo, pero me recuerda mucho al Día de los Muertos. Increíble”, explica mientras muestra los elementos decorativos de la plaza.
La comparación generó uno de los momentos más comentados del vídeo, aunque posteriormente el propio creador aclara que la decoración no tiene relación con esa tradición mexicana, sino que forma parte de las Fiestas Lustrales del Cristo de la Misericordia.
“Me dicen que no tiene nada que ver con el Día de los Muertos. En realidad sí, está como ambientado, pero es en honor a las fiestas lustrales de aquí”, señala.
Más allá de la primera impresión, el creador pone el foco en el trabajo artesanal que hay detrás de la decoración. “Todo está hecho con papel. Esto tiene un currazo que es increíble”, afirma durante la grabación.
Precisamente ese detalle es uno de los elementos que más llama la atención del vídeo: la transformación del espacio mediante adornos elaborados a mano, una tradición que forma parte de la identidad visual de estas celebraciones en Garachico.
El propio creador reconoce incluso la dificultad del trabajo al recordar una experiencia personal: “Una vez suspendí plástica porque tenía que hacer algo parecido así en una pared. Se me pegaban los dedos, no lo terminé y al hoyo”.
Un vídeo que recupera la espectacular imagen de las Fiestas Lustrales de Garachico
Aunque las imágenes corresponden a la edición de 2025 de las Fiestas Lustrales del Cristo de la Misericordia, el vídeo ha permitido que esta decoración vuelva a circular en redes sociales meses después.
La reacción de un visitante ajeno a la tradición ha servido para mostrar desde otra perspectiva una de las celebraciones más importantes de Garachico y poner en valor un trabajo artesanal que durante las fiestas convirtió sus calles y plazas en un escenario único.
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