Entran en vigor las restricciones por riesgo de incendios en Tenerife: esto es todo lo que queda prohibido

Las medidas extraordinarias para prevenir incendios forestales ya están en vigor en Tenerife. Desde las 08:00 horas de este jueves, el Cabildo ha activado las restricciones de Grado 1 y Grado 2 ante el episodio de altas temperaturas que afecta a Canarias y que podría dejar máximas de hasta 34 grados en distintos puntos de la Isla.

Las limitaciones permanecerán vigentes hasta que finalice la situación de alerta y afectan especialmente a las zonas forestales, donde queda prohibido realizar diversas actividades para reducir al máximo el riesgo de que se origine un incendio.

La activación coincide con la alerta decretada por el Gobierno de Canarias por riesgo de incendios forestales en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, donde también se esperan condiciones meteorológicas favorables para la propagación del fuego.

Qué está prohibido desde hoy

Con la entrada en vigor de las medidas, queda prohibido:

Permanecer en las áreas recreativas , zonas de acampada y campamentos ubicados en el monte.

, y ubicados en el monte. Circular con vehículos a motor por las pistas forestales con fines recreativos en las zonas afectadas por las medidas de Grado 2 .

por las con fines recreativos en las zonas afectadas por las medidas de . Encender fuego al aire libre , incluidas barbacoas , hogueras , fogones y cocinas de gas .

, incluidas , , y . Utilizar desbrozadoras , radiales , equipos de soldadura u otra maquinaria que pueda producir chispas.

, , u otra que pueda producir chispas. Realizar aprovechamientos forestales mientras dure la alerta.

mientras dure la alerta. Utilizar material pirotécnico en zonas de riesgo.

en zonas de riesgo. Fumar en senderos , pistas forestales , miradores , áreas recreativas y demás infraestructuras de uso público situadas en el monte.

, , , y demás infraestructuras de uso público situadas en el monte. Celebrar romerías, pruebas deportivas u otras actividades que transcurran por pistas y senderos forestales o campo a través.

Además, el Cabildo ha suspendido las jornadas de control del muflón previstas durante estos días.

Dónde se aplican las restricciones

Las medidas de Grado 1 afectan a la vertiente norte de Tenerife, mientras que las de Grado 2, que contemplan las mayores limitaciones, se aplican en la vertiente sur, oeste y el área metropolitana.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha insistido en la necesidad de respetar las restricciones y evitar acudir al monte mientras persista el episodio de calor, con el objetivo de proteger tanto a la población como a los espacios naturales de la isla.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha apelado a la responsabilidad ciudadana para evitar cualquier actividad que pueda originar un conato en unas condiciones especialmente favorables para la propagación del fuego.

Calor, baja humedad y riesgo extremo

La activación de estas medidas responde a un episodio de calor intenso que afecta al archipiélago y que viene acompañado de un ambiente muy seco en medianías y zonas forestales. Según las previsiones, el riesgo de incendio aumentará durante los próximos días debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar las actividades al aire libre durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas.