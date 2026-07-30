Elrow XXL Tenerife 2026: fecha, entradas y todo lo que se sabe del festival en Costa Adeje

Tenerife sumará este otoño un nuevo gran evento musical a su calendario. Elrow XXL, una de las marcas más reconocidas de la música electrónica y los espectáculos inmersivos, celebrará el próximo 10 de octubre una gran cita en el Campo de Golf Costa Adeje, donde espera reunir a más de 20.000 personas durante una jornada de música, escenografía y animación.

La organización, de la mano de Farra World, ya ha comenzado la cuenta atrás con la apertura de una lista de espera para quienes quieran acceder antes que el público general a la venta de entradas.

¿Cuándo se celebra Elrow XXL Tenerife?

La fecha confirmada es el sábado 10 de octubre de 2026. El festival se desarrollará entre las 15:00 y las 00:00 horas, con un formato de nueve horas ininterrumpidas de música y espectáculos.

Será la primera vez que esta producción de gran formato recale en Tenerife bajo la organización de Farra World.

¿Dónde será el festival?

El evento tendrá lugar en el Campo de Golf Costa Adeje, en el sur de Tenerife, un recinto habitual para grandes conciertos y festivales al aire libre.

La organización prevé habilitar más de dos escenarios, además de diferentes espacios tematizados y una producción de gran formato.

¿Cuándo salen las entradas?

Por el momento no se ha anunciado la fecha oficial de venta de entradas.

Lo que sí está disponible es un registro previo en la página de Elrow para acceder a la denominada “lista de soñadores”, un sistema mediante el que los inscritos recibirán el aviso de apertura de la venta antes de que se comunique al resto del público.

La organización tampoco ha confirmado todavía el precio de las entradas ni las diferentes modalidades de acceso.

Un "carnaval cósmico"

La edición tinerfeña llegará bajo el concepto creativo de un "carnaval cósmico", una temática con la que Elrow promete transformar el recinto mediante grandes decorados, artistas, personajes, efectos visuales, confeti y ambientación inspirada en los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego.

En la presentación del evento, Farra World asegura que no se trata de “una fiesta más”, sino de la misma producción que recorre algunos de los festivales y escenarios más importantes del mundo.

El mensaje promocional invita incluso a pensar en la cita como un segundo Carnaval para la Isla, con la idea de que “una isla como Tenerife nunca debería conformarse con un solo Carnaval”.

Lo que aún falta por conocer

Aunque ya se conocen la fecha, el recinto y el horario, todavía quedan varios detalles por confirmar en las próximas semanas:

El cartel completo de artistas y DJs .

. La fecha de salida de las entradas .

. Los precios y tipos de acceso .

. La distribución definitiva de escenarios .

. Los servicios y horarios de acceso al recinto.

Con la apertura del registro previo, la organización ha iniciado oficialmente la cuenta atrás para uno de los festivales de música electrónica más esperados del otoño en Tenerife, una cita que aspira a congregar a miles de asistentes en una producción de gran formato que combina música, escenografía y espectáculo visual.