Eclipse solar del 12 de agosto: así puedes conseguir gratis las gafas homologadas para verlo con seguridad

El eclipse solar del próximo 12 de agosto volverá a situar a Canarias entre los lugares privilegiados para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. Aunque en las islas se observará de forma parcial, las condiciones del archipiélago y la calidad de sus cielos lo convierten en un enclave destacado para seguir el evento.

Con el objetivo de hacerlo de forma segura, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE repartirán dos millones de gafas homologadas de manera gratuita en toda España.

La iniciativa forma parte de la campaña 'Una vista única. Cuídala', puesta en marcha para fomentar una observación segura del eclipse y prevenir lesiones oculares. Además del fenómeno del próximo 12 de agosto, la campaña servirá para preparar los otros dos grandes eclipses solares que podrán verse desde España en 2027 y 2028.

Dónde conseguir gratis las gafas para ver el eclipse en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro

La mayor parte de las gafas serán distribuidas por la red de vendedores y puntos de venta del Grupo Social ONCE, que comenzará el reparto a partir de la semana del 3 de agosto, hasta agotar existencias.

Por su parte, el Ministerio distribuirá otras 300.000 gafas a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) entre museos, centros de investigación, universidades y entidades dedicadas a la divulgación científica.

En Canarias, la campaña llegará también a varios espacios de referencia. Entre ellos figuran el Museo de la Ciencia y el Cosmos, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Gran Canaria, y la iniciativa Ojos al Cielo, en La Palma, que participarán en las actividades divulgativas organizadas con motivo del eclipse.

Canarias, un lugar privilegiado para observar el eclipse

Aunque la franja de totalidad del eclipse atravesará el norte de la Península, desde Canarias podrá contemplarse como un eclipse parcial durante la tarde del 12 de agosto.

Imagen del archivo del Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos / E.D.

Las condiciones atmosféricas habituales del archipiélago durante el verano, junto con la existencia de numerosos miradores y zonas de observación situadas a gran altitud, convierten a las islas en un destino especialmente atractivo para seguir este tipo de fenómenos astronómicos.

Tenerife y La Palma cuentan además con algunos de los cielos mejor conservados del mundo para la observación del firmamento, un valor reconocido internacionalmente que cada año atrae a miles de aficionados a la astronomía.

Las gafas de sol convencionales no protegen durante un eclipse

Los responsables de la campaña recuerdan que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina. Por ello, insisten en que unas gafas de sol convencionales no sirven para contemplar un eclipse, independientemente del grado de oscuridad de sus cristales.

Las únicas recomendadas son las que cumplen la norma internacional ISO 12312-2, diseñada específicamente para la observación directa del Sol. Antes de utilizarlas conviene comprobar que los filtros no presentan arañazos, perforaciones o cualquier otro deterioro.

Asimismo, tampoco debe observarse el eclipse a través de prismáticos, telescopios, cámaras fotográficas o cualquier otro instrumento óptico si no incorporan un filtro solar específico instalado en la parte frontal del equipo.

Cómo observar el eclipse sin poner en riesgo la vista

Los especialistas aconsejan colocarse las gafas antes de dirigir la mirada al Sol y realizar observaciones breves, alternándolas con pausas. Una vez finalizada cada observación, deben retirarse únicamente después de apartar la vista.

Quienes no dispongan de gafas homologadas pueden recurrir a métodos de observación indirecta, como una cámara estenopeica o la proyección de la luz solar mediante objetos perforados, como un colador o una espumadera, que permiten seguir la evolución del eclipse sin mirar directamente al Sol.

El primero de los tres grandes eclipses que vivirá España

El eclipse del 12 de agosto de 2026 abrirá el denominado Trío de Eclipses, una sucesión de tres grandes fenómenos astronómicos que podrán contemplarse desde España en apenas año y medio. Al de este verano le seguirá otro eclipse total el 2 de agosto de 2027, considerado por numerosos especialistas como el "Eclipse del Siglo" por su excepcional duración, y un eclipse anular el 26 de enero de 2028, cuando la Luna dejará visible un brillante anillo de luz alrededor del Sol.

Para Canarias, acostumbrada a mirar al cielo gracias a la calidad de sus observatorios y a las excelentes condiciones para la observación astronómica, la cita del próximo 12 de agosto volverá a convertirse en una oportunidad para disfrutar de uno de los grandes espectáculos naturales del año, siempre con las medidas de protección adecuadas.