El calor gana fuerza en Tenerife este jueves: hasta 36 grados y calima

Tenerife vivirá este jueves, 30 de julio, una jornada de calor, calima en zonas altas y cielos en general poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La isla tendrá algunos intervalos de nubes altas y presencia de nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte, especialmente por debajo de los 400 a 600 metros. En el resto de zonas, predominará el tiempo estable, con amplios claros y sin previsión de lluvias.

Las temperaturas seguirán en ascenso. La Aemet considera probable que se alcancen los 34 grados en medianías de las vertientes este, sur y oeste, así como en zonas bajas del sureste del área metropolitana. De forma puntual, no se descarta que se llegue a los 36 grados.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión marca una mínima de 23 grados y una máxima de 32 grados.

Calima en las zonas altas de Tenerife

La calima será otro de los elementos destacados de la jornada. La previsión sitúa el polvo en suspensión en zonas altas, donde podrá ser significativo en cumbres.

Este fenómeno se produce en un contexto de entrada de aire cálido y seco de origen africano, que favorecerá un ambiente más caluroso en medianías y cotas altas. En las zonas de costa, la influencia del alisio puede suavizar algo las temperaturas, aunque el calor será notable en el interior y en áreas orientadas al sur y al oeste.

La situación puede reducir la visibilidad en cotas elevadas y dejar una sensación térmica más intensa durante las horas centrales.

Viento del nordeste con rachas fuertes

El viento soplará moderado del nordeste en Tenerife. La Aemet prevé intervalos de fuerte en la franja costera del sureste y en el extremo noroeste de la isla.

En esas zonas no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte, especialmente a primeras y últimas horas del día. En las cumbres del Teide, el viento será flojo del suroeste.

El viento, unido al ambiente seco y al calor en medianías y zonas altas, mantendrá un escenario de precaución en áreas forestales y espacios expuestos.

Gran Canaria concentra los valores más elevados

En el conjunto del archipiélago, Gran Canaria será la isla donde se esperan las temperaturas más altas. La previsión apunta a 34 grados en amplias zonas del sur, oeste y cumbres, con valores de 37 grados en medianías de esas vertientes.

De forma local, no se descartan registros de 39 grados. Además, en esas zonas las temperaturas mínimas podrían no bajar de 26 o 27 grados, lo que dejaría una noche muy cálida.

En la capital grancanaria, la Aemet prevé entre 23 y 27 grados, con temperaturas más contenidas que en el interior y el sur de la isla.

Previsión por Islas

En Lanzarote, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y calima en altura, especialmente durante la segunda mitad del día. Las máximas podrán alcanzar los 30 grados en costas del sureste.

En Fuerteventura, las zonas del interior y la vertiente sureste llegarán a 30 o 32 grados, sin descartar valores locales de 34 grados. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el oeste y en el sur de Jandía.

En La Gomera, se esperan 32 a 34 grados en cumbres y medianías del sur y oeste, con calima en zonas altas y viento fuerte en áreas bajas del este y noroeste.

En La Palma, las temperaturas subirán en zonas bajas y de forma más clara en cotas altas. Será probable alcanzar entre 30 y 32 grados en cumbres y zonas altas de la vertiente oeste.

En El Hierro, el ambiente será poco nuboso o despejado, con calima en cumbres y máximas de 30 a 32 grados en cumbres y vertientes sur.

Estado de la mar en Canarias

En el mar, la previsión apunta a viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, localmente 7, con marejada o fuerte marejada.

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En las costas del oeste, sur o suroeste de las islas se espera viento variable de fuerza 1 a 3 y mar rizada, especialmente en zonas más resguardadas del alisio.