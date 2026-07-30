Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón

Un total de 13 empresas ya han pedido licencia para construir viviendas, hoteles y comercios en la mayor bolsa de suelo urbanizable de Canarias, el plan parcial de El Mojón. Solo una de ellas ha logrado subsanar los requerimientos solicitados por el área de Urbanismo de Arona y se ha convertido en la primera que ya cuenta con permiso para levantar su proyecto. Se trata de un restaurante de McDonald's.

La concesión de esta autorización supone la puesta en marcha de una nueva gran ciudad para el sur de Tenerife. Las cifras son mareantes para una región con escasez de suelo. Tiene una superficie de un millón de metros cuadrados -equivalente a 140 campos de fútbol, y se calcula que puede generar una inversión de más de mil millones de euros y más de 4.000 empleos.

De estas 13 solicitudes de licencias, el Ayuntamiento aronero ha colocado en un lugar prioritario a las cinco primeras que llegaron al área de Urbanismo cuando el año pasado se terminó de desbloquear el plan parcial con la recepción de las obras del esqueleto básico de la urbanización, es decir, el conjunto de calles, aceras, bancos, luminarias y dos parques pendientes de inauguración.

Javier Baute, concejal de Urbanismo de Arona, explica que la ley obliga a los ayuntamientos a despachar las peticiones según estricto orden de entrada, pero después cada licencia adquiere una velocidad diferente en virtud de la complejidad del proyecto y la capacidad de respuesta de los promotores para la subsanación de los ajustes.

Ubicación del Plan Parcial de El Mojón, en el municipio de Arona. / E. D.

Los proyectos se podrán desarrollar en más de 70 parcelas susceptibles de explotación para usos como el turístico, residencial y comercial. A estos usos hay que sumar los de las dotaciones públicas -educativas, deportivas y culturales- que también tienen cabida en esta enorme extensión situada por encima de Los Cristianos y partida en dos por la autopista del sur (TF-1).

La activación de este núcleo poblacional con capacidad para 9.000 camas turísticas y residenciales supone el desbloqueo definitivo de un plan que llevaba 30 años enterrado por la burocracia, las diferencias políticas y los casos de corrupción. Fue aprobado por acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias el 1 de octubre de 1996.

El Ayuntamiento y Junta de Compensación firmaron en enero de 2015 un convenio urbanístico basado en el Plan General de Ordenación (PGO) de Arona. Pero el planeamiento se anuló cinco meses después por una sentencia del Tribunal Supremo.

La llegada de Miguel Villarroya, director general de Spring Hotels, a la Presidencia de la Junta de Compensación de El Mojón en 2021 y el posterior cambio en el Gobierno de Arona –con la llegada del pacto PP-Más por Arona-CC en 2023 que luego cambió a PP-CC-Vox– han dado un vuelco a la situación.

Javier Baute destaca el hecho de que el Gobierno municipal aronero haya conseguido desatascar este y otros planes urbanísticos "vitales" para el futuro de un municipio de 90.000 habitantes, el quinto más poblado del Archipiélago. "Arona llevaba mucho tiempo paralizada y había que acabar con esta situación", subraya. "Ha sido una de nuestras prioridades y los resultados empiezan a llegar", añade Javier Baute, que concluye que El Mojón no solo va a suponer un gran impulso para Arona en actividad económica, empleo y vivienda, sino que mejorará las vías de conexión y la calidad de vida de los aroneros.