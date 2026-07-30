Adepac volverá a concentrarse ante el Cabildo de Tenerife para exigir que se cumpla el convenio del refugio

La Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias (Adepac) volverá a concentrarse este viernes, 31 de julio, frente al Cabildo de Tenerife para reclamar que la Corporación insular cumpla el convenio vigente del refugio de Ravelo y dé respuesta a la situación económica que, según denuncia la entidad, continúa comprometiendo su actividad diaria.

La protesta comenzará a las 9:00 horas, coincidiendo con la celebración del pleno insular. La asociación asegura que, cuatro meses después de la movilización celebrada en la misma ubicación, "nada ha cambiado" y mantiene que siguen sin resolverse los problemas de financiación ni el cumplimiento del acuerdo que regula la gestión del albergue.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Adepac afirma que continúa sin disponer de los recursos necesarios para hacer frente a gastos como la alimentación de los animales, la atención veterinaria, el mantenimiento del refugio o el pago de las nóminas de los trabajadores. La protectora sostiene que detrás de cada retraso administrativo hay "cientos de animales que dependen" de la asociación para sobrevivir.

"Las promesas no llenan los comederos, no pagan las facturas veterinarias, no sostienen el refugio", señala la organización, que hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración y apoye sus reivindicaciones.

Nueva denuncia por el riesgo de incendio

La convocatoria coincide además con la activación de medidas extraordinarias por parte del Cabildo de Tenerife debido al episodio de altas temperaturas y al elevado riesgo de incendios forestales.

En este contexto, Adepac ha denunciado públicamente el estado de las instalaciones del refugio de Ravelo, asegurando que permanecen rodeadas de hierbas secas y maleza, lo que, a su juicio, supone un riesgo para los más de 300 perros que alberga actualmente el centro.

La entidad sostiene que lleva meses alertando de esta situación sin que, según afirma, se hayan realizado actuaciones para reducir el peligro. "No queremos lamentar un incendio. Queremos que se actúe antes de que sea demasiado tarde", señala el comunicado.

Un conflicto abierto desde hace meses

La concentración llega tras varios meses de enfrentamiento entre la protectora y el Cabildo de Tenerife. En marzo, alrededor de 200 personas participaron en una protesta para reclamar la continuidad del convenio que permite a Adepac gestionar el albergue comarcal de Ravelo y exigir que se garantizara la financiación necesaria para mantener el servicio.

Posteriormente, la asociación denunció que la burocracia estaba retrasando el cobro de una ayuda de urgencia aprobada por el Cabildo, asegurando que la falta de liquidez estaba dificultando la atención de los animales bajo su custodia, especialmente tras hacerse cargo de varios perros rescatados en una operación contra el maltrato animal en el norte de Tenerife.

El Cabildo respondió entonces que la subvención estaba concedida, pero explicó que el pago dependía de que Adepac completara la documentación pendiente para justificar una ayuda anterior.

Semanas después, la Corporación insular aprobó la resolución definitiva de las subvenciones para entidades de protección animal, en la que Adepac figura como la asociación que recibe la mayor cuantía de la convocatoria, con 219.211,33 euros destinados a sufragar gastos corrientes.

Pese a ello, la protectora sostiene que siguen sin resolverse los problemas que motivaron las primeras movilizaciones y considera que el convenio que mantiene con el Cabildo continúa sin cumplirse, motivo por el que volverá a concentrarse este viernes frente a la sede de la institución insular.