Tenerife desplegará drones acuáticos de rescate en sus 28 municipios costeros para reducir los ahogamientos

El Cabildo de Tenerife reforzará la seguridad en el litoral de la isla con la implantación de un nuevo sistema de drones acuáticos de rescate que dará cobertura a los 28 municipios costeros. La iniciativa, denominada Sistema Insular de Rescate Acuático (SIRA), permitirá mejorar la respuesta ante las emergencias en el mar mediante un nuevo protocolo de actuación, formación especializada para los equipos de intervención y la incorporación de esta tecnología de apoyo al salvamento, con una inversión prevista de entre 240.000 y 250.000 euros.

SIRA, el nuevo Sistema Insular de Rescate Acuático que dotará de drones de rescate a los 28 municipios costeros de Tenerife / Arturo Jiménez

Tenerife lidera los ahogamientos en Canarias en 2026

La puesta en marcha de este sistema se produce en un contexto marcado por la elevada siniestralidad en el litoral isleño. En lo que va de 2026, Tenerife encabeza el número de fallecimientos por ahogamiento en el archipiélago, con al menos diez víctimas mortales, lo que representa entre un tercio y el 40 % del total registrado en Canarias. Además, la isla ocupa la tercera posición a nivel nacional en ahogamientos mortales, solo por detrás de Andalucía y Galicia. En el conjunto del archipiélago, 39 personas han perdido la vida por esta causa desde comienzos de año, entre ellas cinco menores de edad.

Más allá de los fallecimientos, los accidentes en el medio acuático han afectado a alrededor de 140 personas en Canarias durante 2026. Solo en el primer semestre, cerca de un centenar de personas requirieron la intervención de los servicios de emergencia, de las que 19 pudieron ser rescatadas ilesas, mientras que el resto precisó asistencia sanitaria de distinta consideración.

Nuevos drones para reforzar el rescate en el litoral tinerfeño

Con este escenario de fondo, el Cabildo de Tenerife impulsará la implantación progresiva de 30 drones acuáticos de rescate en la isla. De ellos, 28 se distribuirán entre los municipios con litoral, de modo que cada uno contará con un dispositivo propio para apoyar las labores de salvamento, mientras que los otros dos permanecerán adscritos al Consorcio de Bomberos de Tenerife, concretamente en los parques de Guía de Isora y La Laguna.

Simulacro de rescate tras la ayuda de los nuevos drones acuáticos / Arturo Jiménez

La distribución de los dos dispositivos del Consorcio responde al análisis realizado por los servicios de emergencia, que ha permitido identificar 107 puntos críticos en el litoral tinerfeño, donde se concentra cerca del 50 % de los rescates. Se trata, en muchos casos, de charcos y zonas rocosas o escarpadas que presentan especiales dificultades tanto para las víctimas como para los propios efectivos de rescate.

Además de la incorporación de esta tecnología, el proyecto contempla la formación de los equipos municipales de socorrismo y rescate para el manejo de estos dispositivos, una iniciativa pionera en Canarias. Los drones permitirán reducir los tiempos de respuesta en las emergencias acuáticas, acceder con mayor rapidez a zonas de difícil alcance y proporcionar flotación inmediata a las personas en peligro mientras llegan los equipos de intervención.

Así funcionan los nuevos drones acuáticos de rescate

En concreto, los drones acuáticos, de color naranja y con un diseño similar al de un flotador salvavidas, son capaces de desplazarse a gran velocidad sobre el agua para hacer llegar un elemento de flotación a la víctima en cuestión de segundos. Los dispositivos pueden ser manejados tanto de forma remota desde tierra mediante un mando teledirigido como por un rescatador desde el agua, e incorporan franjas reflectantes para facilitar su localización en condiciones de escasa visibilidad. "Nos permite trabajar con muchísima más seguridad, sobre todo cuando el estado de la mar es malo o existe un fenómeno meteorológico adverso que impide que nuestros rescatadores se tiren al agua. Aporta ese plus de seguridad tan necesario", señaló el oficial del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Luis Castro.

El nuevo dron acuático de Tenerife / Arturo Jiménez

Castro detalló que el dispositivo puede lanzarse desde una altura de hasta 20 metros y, si vuelca al caer o por efecto del oleaje, recupera automáticamente su posición para continuar navegando. Además, cuenta con una autonomía aproximada de una hora y un alcance de hasta 800 metros desde el punto de control. En caso de superar esa distancia, el propio dron regresa automáticamente por la misma ruta hasta el lugar desde el que fue guiado. Según explicó, "el dispositivo permite acercar rápidamente un elemento de flotación a la persona accidentada y conducirla hasta una zona segura, una embarcación o el punto donde pueda ser evacuada por los equipos de emergencia o un helicóptero, lo que reduce al mismo tiempo la exposición al riesgo de los propios efectivos de rescate".

La implantación del SIRA coincide además con el impulso de otras iniciativas para reforzar la seguridad en el litoral canario. El Gobierno de Canarias trabaja en el primer plan autonómico de seguridad de las playas, una normativa que busca poner fin al vacío legal existente desde la anulación del anterior decreto y facilitar que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan contar con servicios de salvamento y socorrismo con respaldo jurídico y financiación. En esta línea, la incorporación de drones acuáticos y la formación de los equipos municipales suponen un nuevo avance para mejorar la prevención y la respuesta ante las emergencias en la costa.